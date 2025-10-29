AVC : les 5 symptômes à reconnaître

L’accident vasculaire cérébral constitue une urgence absolue. Chaque minute sans traitement détruit environ 2 millions de neurones. Aussi est-il impératif d’appeler le Samu ou les pompiers (15 ou 18) immédiatement.

La journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral ce mercredi 29 octobre est l’occasion de rappeler les premiers signes de l’accident vasculaire cérébral. Pour rappel, l’AVC est un événement de santé grave qui se caractérise par un déficit neurologique brutal causé par un défaut d’irrigation sanguine ou une compression hémorragique dans le cerveau. Son origine peut être l’obstruction d’une artère cérébrale par un caillot, on parle alors d’AVC ischémique (80 %) ou de la rupture d’une artère entraînant une hémorragie. Il s’agit alors d’un AVC hémorragique (20 %).

L’AVC constitue une urgence absolue. Chaque minute perdue entraîne la mort de 2 millions de neurones. En cas de suspicion d’AVC, l’appel au 15 est donc déterminant. Aussi, est-il important de savoir reconnaître les signes d’un AVC. Dans un communiqué publié le 28 octobre, la Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle les symptômes évocateurs :

une paralysie faciale ;

une paralysie d’un bras ou d’une jambe ;

des troubles de la parole ou du langage ;

une perte de la vue d’un œil, d’un côté du champ visuel ou vision double ;

un trouble de l’équilibre ou de la marche.

« L’apparition brutale d’au moins un des cinq symptômes suivants est évocatrice d’un AVC ou d’un accident ischémique transitoire (AIT) et nécessite un appel immédiat au 15 (114 pour les personnes sourdes, aveugles, malentendantes ou aphasiques et seules au moment de l’événement) », note la HAS.

Quelle prévention ?

Un AVC gravissime peut conduire à un décès en quelques heures, ce fut le cas pour 25 % des victimes en 2022 (sur 120 000 cas). « La majorité des AVC laisse des séquelles définitives, qui peuvent être plus ou moins lourdes : tétraplégie, hémiplégie, aphasie. Les handicaps qualifiés d’invisibles sont également importants : fatigabilité, difficultés de concentration, anxiété, irritabilité », détaille la Cour des comptes dans son rapport Prévention et prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, publié le 28 octobre.

Pourtant, selon les sages de la rue Cambon, « la prévention au sens plus large de l’information de la population sur l’AVC pour favoriser une alerte rapide, la connaissance par la population des symptômes de l’AVC et de la consigne d’appeler le 15 reste largement perfectible ». Ils préconisent une stratégie nationale de communication sur la connaissance de l’AVC par la population et sur l’importance d’appeler le 15 en urgence.

Pour un meilleur dépistage de l’hypertension artérielle

La Cour des comptes insiste aussi sur une nécessaire prévention qui ne fait pourtant pas l’objet d’une politique spécifique. « Elle se rattache à celle des maladies cardiovasculaires, dont elle partage les facteurs de risque associés, comportementaux (tabac, alcool, alimentation, sédentarité) et métaboliques (hypertension artérielle, diabète, cholestérol). Pour autant, la spécificité de la hiérarchie des facteurs de risque de l’AVC n’est pas suffisamment prise en compte », lit-on dans le rapport. Ainsi est-il préconisé de lutter davantage contre l’hypertension artérielle, principal facteur de risque de l’AVC. Cela devrait constituer « une priorité de la politique de prévention ». Aussi est-il recommandé d’élaborer un plan d’action visant à améliorer le dépistage et la prise en charge de l’hypertension artérielle ».

Dans son rapport, la Cour des comptes établit 10 recommandations. L’une d’elle est la création d’un nouveau plan AVC permettant un pilotage efficient de l’organisation des parcours de soins des victimes d’AVC par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.