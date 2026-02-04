Cancer du sein : comment l’allaitement joue-t-il un rôle préventif ?

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon plusieurs études, mais aussi l’OMS, l’allaitement contribuerait à prévenir son apparition. Selon quels mécanismes ?

« Les femmes qui ont allaité présente un risque réduit de cancer du sein », note l’Organisation mondiale de la Santé dans son article consacré à l’allaitement. Plusieurs habitudes et comportements ont un effet protecteur connu contre le cancer du sein dont 61 214 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France en 2023 : ne pas fumer, ne pas boire, pratiquer une activité physique ou encore manger de manière équilibrée. L’allaitement maternel jouerait donc aussi un rôle bénéfique pour les femmes qui choisiraient de nourrir leur bébé au sein.

En 2002, les auteurs d’une étude publiée dans The Lancet estimaient, selon les chiffres obtenus à partir d’une méta-analyse de 47 études, que le risque relatif de cancer du sein diminue de 4,3 % pour chaque période de 12 mois d’allaitement. De manière générale, « plus la durée de l’allaitement maternel est longue, plus les femmes sont protégées contre le cancer du sein », écrivent les chercheurs.

Quelle durée d’allaitement est optimale ?

Dans un rapport du Centre international contre le Cancer (Circ) publié en 2018, l’allaitement, exclusif ou non, d’au moins 6 mois par enfant, fait partie d’un mode de vie protecteur et le fait de ne pas allaitement à un mode de vie plus à risque. « 1 600 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués en France, en 2015, chez les femmes âgées de 30 ans et plus, étaient attribuables à un allaitement maternel insuffisant, ce qui représente 3,1 % de l’ensemble des nouveaux cas de cancer du sein en 2015 », écrit le CIRC. Insuffisant signifie que le nourrisson n’a pas été allaité au sein ou moins de 6 mois. Si connaître ce lien entre allaitement et cancer du sein semble important, la formulation du CIRC peut toutefois être pondérée, au regard de l’importance pour chaque femme de pouvoir faire le choix libre et éclairé d’allaiter ou non.

De multiples mécanismes

Quels sont les mécanismes à l’œuvre ? Selon une étude publiée en 2024 dans la revue Medical Science Monitor, un ensemble de processus confère à l’allaitement son caractère protecteur :

les modifications hormonales : l’augmentation de la concentration de prolactine, la sécrétion d’ocytocine, la diminution du taux de progestérone et la réduction de l’exposition aux œstrogènes pendant la lactation, favorisent l’apoptose des cellules potentiellement cancéreuses, renforcent l’immunité et contrôlent l’inflammation ;

une grossesse précoce et un allaitement prolongé réduiraient le nombre de cellules souches de la glande mammaire, diminuant ainsi le risque de cancer ;

l’allaitement induirait diverses modifications épigénétiques, comme la méthylation de l’ADN (notamment impliquée dans la réparation de l’ADN qui a un effet protecteur contre le cancer) ;

autre mécanisme épigénétique, la modification des histones (protéines localisées dans le noyau de certaines cellules), qui assurent une protection à long terme contre le développement du cancer ;

des composants du lait maternel, comme l’alpha-lactalbumine et la lactoferrine, contribuent à cette protection en favorisant l’apoptose des cellules cancéreuses et en inhibant la croissance tumorale.

Selon les auteurs de cette étude, les recherches épidémiologiques ont particulièrement mis en évidence l’association entre une durée d’allaitement plus longue et un risque réduit de cancer du sein triple négatif. « Cette revue apporte des preuves exhaustives que l’allaitement protège contre le cancer du sein par divers mécanismes biologiques, hormonaux et moléculaires, soulignant ainsi l’importance de promouvoir l’allaitement comme méthode naturelle de prévention du cancer », écrivent-ils.