33 279 articles

Journée mondiale contre le cancer : quelles sont les principales causes de cancers évitables ?

04 février 2026

Afin d’orienter les efforts de prévention contre le cancer, l’Organisation mondiale de la Santé publie, mercredi 4 février, une estimation de la charge mondiale du cancer attribuable à 30 facteurs évitables. Au total, 7,1 millions de nouveaux cas, 37 % du nombre total de diagnostics, étaient liés à l’une de ces causes.

À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, mercredi 4 février 2026, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie une analyse sur les causes de cancer évitables dans le monde. Ce travail, publié dans la revue Nature Medicine, montre que 37 % des nouveaux cas de cancers diagnostiqués en 2022 – près de 7,1 millions de cas – étaient liés à 30 causes évitables.

Les données sur lesquelles s’appuie cette analyse concernent 36 types de cancers dans 185 pays. Quelles sont les trois principales causes évitables de cancer à l’échelle mondiale ?

  • le tabac, qui concerne 15 % des nouveaux cas;
  • les infections, 10 % des nouveaux cas ;
  • la consommation d’alcool ; 3 %.

Outre ces trois causes, l’étude a aussi estimé la charge mondiale de cancers liée à un indice de masse corporelle élevé, une activité physique insuffisante, le tabac à chiquer, la noix d’arec (un cancérogène qui sert à fabriquer une chique de bétel), l’allaitement maternel insuffisant, la pollution atmosphérique, les rayonnements ultraviolets ainsi que 13 expositions professionnelles.

Quels sont les trois principaux cancers évitables ?

Trois cancers sont particulièrement associés à des causes évitables :

Les hommes, premiers concernés par les cancers évitables

Les différences entre les hommes et les femmes sont importantes. 45 % des nouveaux cas de cancers évitables sont diagnostiqués chez les hommes, contre 30 % chez les femmes. Le tabagisme est responsable de 23 % des cas de cancer, les infections de 9 % et l’alcool de 4 %. Chez les femmes, à l’échelle mondiale, les infections sont responsables de 11 % des cas, suivies du tabagisme (6 %) et du surpoids (3%).

La charge de ces cancers varie considérablement selon les régions. Elle est comprise entre 24 % en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest et 38 % en Afrique subsaharienne chez la femme et entre 57 % en Asie de l’Est et 28 % en Amérique latine et dans les Caraïbes chez l’homme.

« Cette étude très importante évalue de manière exhaustive les cancers évitables dans le monde, en intégrant pour la première fois les causes infectieuses ainsi que les risques comportementaux, environnementaux et professionnels, a déclaré la Dre Isabelle Soerjomataram, directrice adjointe de la Branche Surveillance du cancer du Centre international de recherche sur cancer (CIRC) et autrice principale de l’étude. S’attaquer à ces causes évitables est l’un des moyens les plus efficaces d’alléger la charge mondiale des cancers. »

L’OMS plaide pour des stratégies de prévention adaptées prévoyant des mesures strictes de lutte contre le tabac, une réglementation de l’alcool, la vaccination contre les infections à l’origine de cancers (HPV, hépatite B), une meilleure qualité de l’air, une moindre exposition au travail, une meilleure alimentation et un environnement permettant plus d’activité physique.

En 2022, selon les estimations du CIRC, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde et 9,7 millions de personnes sont décédées d’un cancer. Le CIRC prédit une augmentation de 77 % du nombre de cas de cancer d’ici 2050.

  • Source : CIRC, OMS

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

