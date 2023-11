Cancer du testicule : comment pratiquer l’autopalpation ?

L'autopalpation des testicules permet de détecter un cancer très tôt, pouvant être guéri dans 99 % des cas. Ce geste de santé, similaire à celui recommandé aux femmes qui procèdent à une autopalpation mammaire, doit enfin dépasser le tabou.

Les testicules sont les glandes sexuelles de l’homme. Ils se situent dans les bourses et reçoivent les vaisseaux sanguins issus de l’abdomen. Ce sont les usines de fabrication des spermatozoïdes et des hormones masculines (androgènes).

Des symptômes parfois trompeurs

Les symptômes d’un cancer du testicule varient d’un homme à l’autre. À la palpation, apparaît une masse, une boule, une irrégularité qui croît au niveau du testicule, avec une sensation de gêne ou de pesanteur dans le scrotum (la peau contenant les testicules). Cette masse est généralement peu ou pas douloureuse. « Elle peut être si petite qu’elle passe totalement inaperçue », avertit le Dr Thibaut Murez, chirurgien urologue (CHU de Montpellier) et membre de l’Association française d’urologie (AFU). « Ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas déjà eu le temps de disséminer dans l’organisme via la circulation sanguine ou lymphatique (métastases). Dans certains cas, le foyer initial de la tumeur se nécrose, à cause d’une mauvaise vascularisation ou de l’action du système immunitaire, mais la tumeur aura eu le temps de métastaser ; on parle du phénomène de ‘burn-out’ de la tumeur. »

C’est aussi parfois lors d’un bilan pour infertilité masculine qu’un cancer du testicule est détecté.

Messieurs, examinez vos testicules, c’est facile !

Pour détecter le plus précocement possible une tumeur testiculaire, dès l’adolescence, la palpation reste l’un des meilleurs moyens. Mais, concrètement, comment s’y prendre ?

Faites rouler chaque testicule entre le pouce et les autres doigts pour vérifier la présence d’une grosseur, d’une enflure ou d’une douleur. Tout va bien si vos testicules sont lisses, fermes et indolores.

Il est aussi possible d’observer une discrète asymétrie de hauteur dans les bourses ou dans la taille des testicules. Mieux vaut donc consulter si vous remarquez une grosseur et une enflure surtout lorsqu’elle est dure, si vous avez la sensation qu’un testicule est plus lourd que d’habitude ou qu’il a changé de forme ou de taille, si vous ressentez une douleur.

Dans une fiche pratique, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer conseille de pratiquer l’autopalpation à la sortie de la douche car la chaleur de l’eau a détendu la peau des bourses, ce qui facilite le geste. Lors de cet auto-examen, il est normal de sentir sur le dessus de chaque testicule une petite formation allongée, l’épididyme. Il s’agit du canal qui contient des spermatozoïdes.

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Une échographie permettra de dépister la présence éventuelle d’un cancer testiculaire.

L’autopalpation en vidéo

Pour en savoir plus :

Une association de patients et de leurs proches, CERHOM, délivre des informations sur les cancers masculins et en particulier sur le cancer du testicule.

Association française d’urologie, espace grand public