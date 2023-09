Cancers du col de l’utérus : un vaccin thérapeutique efficace à 100 %… chez la souris

Source : Douguet L., Fert I., Lopez J. et al. Full eradication of pre-clinical human papilloma virus-induced tumors by a lentiviral vaccine. EMBO Mol Med (2023) e17723 - Ramos da Silva J, Bitencourt Rodrigues K, Formoso Pelegrin G, et al. Single immunizations of self-amplifying or non-replicating mRNA-LNP vaccines control HPV-associated tumors in mice. Sci Transl Med. 2023 Mar 8;15(686):eabn3464. doi: 10.1126/scitranslmed.abn3464. Epub 2023 Mar 8. PMID: 36867683