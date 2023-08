Chien, chat : un été à risques

Saviez-vous que votre chien ou votre chat appréhendait particulièrement la période estivale ? Et pour cause, il voit en cette saison, les risques pour sa santé, se multiplier. Quels sont-ils ? Comment les appréhender ? Réponses.

Le coup de chaleur. Comme c’est le cas pour son maître, votre compagnon à quatre pattes redoute le coup de chaleur. Plusieurs facteurs l’exposent à ce risque. En premier lieu, le fait qu’il soit resté dans une voiture au soleil ou avec peu de ventilation. Sachez qu’en été, la température dans l’habitacle d’une voiture peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de dix minutes. En cas de canicule, le mercure peut grimper autour des… 60°C en seulement quinze minutes. Autre facteur : l’avoir soumis à un exercice intense et/ou prolongé. Et encore, l’avoir laissé trop longtemps en extérieur, sans qu’il ait la possibilité de se mettre à l’ombre et de s’hydrater.

L’eau de mer… Ne laissez pas votre chien ou chat boire de l’eau de mer ! Le risque principal : l’intoxication au sel ! Sans compter que la combinaison du sable, de l’eau de mer et du vent ou du soleil peut provoquer des irritations, notamment au niveau des yeux et des coussinets. Ces derniers étant aussi exposés à des risques de brûlure.

« L’attaque » d’épillet. Autre danger qu’il peut rencontrer cette fois au cours d’une balade en forêt : l’épillet. Autrement dit, le « petit épi de fleurs directement inséré sur un axe principal, formant ainsi un épi composé, comme chez les graminées » (dixit le Larousse). Celui-ci va s’arrimer au pelage de votre compagnon puis est susceptible de s’incruster dans les coussinets, les oreilles, le nez, les yeux, l’anus… Et se muer en redoutable corps étranger.

Piqûres et autres morsures… Abeilles, guêpes, frelons : chiens et chat sont bien sûr exposés à leurs piqûres. Au même titre que les morsures de serpents, vipères et autres tiques. Alors, au-delà de sa tonicité bien sûr, prenez soin d’inspecter régulièrement son poil. Et au moindre doute, contactez un vétérinaire.