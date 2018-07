Chlordécone : l’exposition in utero impacte aussi la 3e génération

Insecticide utilisé aux Antilles de 1973 à 1993, le chlordécone impacte la quantité et la qualité du sperme lorsque l’exposition à ce toxique s’est faite in utero. Un phénomène repéré chez la souris jusqu’à la troisième génération.

Pendant le développement de l’embryon, l’exposition de la maman à des perturbateurs endocriniens peut altérer la fonction reproductive des petits. Qu’en est-il du chlordécone, insecticide employé aux Antilles de 1973 à 1993 pour éliminer les charançons du bananier ? La question se pose alors que la capacité de cet insecticide à traverser la barrière placentaire est connue lors d’une exposition directe pour la première et la seconde génération (directement issue des gamètes de la première). Jusqu’ici, l’effet indirect de l’exposition au chlordécone in utero, sur la 3e génération donc, restait à évaluer.

Des scientifiques de l’Inserm* ont exposé « des souris gestantes par voie orale à une dose journalière de chlordécone connue pour ne pas induire d’effets néfastes chez cette espèce à l’âge adulte (100 μg par kg de poids corporel) ». L’exposition s’est déroulée du « 6e au 15e jour embryonnaire, fenêtre critique pour la transmission d’information épigénétique aux générations suivantes mais également de vulnérabilité pour le développement des cellules germinales ».

Des spermatozoïdes moins nombreux

Résultats, le chlordécone aurait « des effets transgénérationnels sur la production de spermatozoïdes. L’ensemble de la lignée germinale chez le mâle est affecté soit de manière quantitative soit de manière qualitative et ce, après deux générations », précise Fatima Smagulova, chercheuse à l’Inserm, responsable scientifique de ce travail et d’une équipe ATIP/Avenir. Preuve que l’impact du chlordécone est non seulement observé lors d’une exposition directe sur les 1ère et 2e générations, mais aussi indirect sur la 3e génération. Dans le détail, l’exposition in utero au chlordécone provoque chez les mâles :

Une diminution du nombre de cellules souches germinales (à l’origine des spermatozoïdes) ;

Une atteinte de leur différenciation ;

Une diminution du nombre de spermatozoïdes matures.

Des résultats concernant l’exposition in utero exclusivement donc. En effet, « les niveaux d’exposition environnementale au chlordécone, auxquels les populations sont confrontées actuellement, ne sont pas de nature à entrainer des modifications des caractéristiques du sperme, lorsque l’exposition intervient à l’âge adulte ».

A ce jour, les chercheurs ne savent pas si ce risque s’applique aussi à l’Homme.

*Université de Rennes, EHESP, Inserm, Irset (Institut de recherche en santé, environnement et travail) – UMR_S 1085, Rennes