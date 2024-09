Covid-19 : faut-il s’inquiéter du nouveau variant XEC ?

XEC a été identifié pour la première fois en Allemagne en juin 2024. Selon Éric Topol, directeur du Scripps research translational institute en Californie (Etats-Unis), un centre de recherches biomédical, ce nouveau variant du Covid-19 est « un hybride des variants KS.1.1 et KP.3.3 », des anciens sous-variants de BA.2. 86, lui-même descendant d’Omicron.

XEC a gagné beaucoup de terrain depuis le début de l’été et pourrait bientôt devenir le nouveau sous-variant dominant à la place de KP.3.1.1, dernier variant hyper infectieux, actuellement dominant en Europe et aux Etats-Unis. Selon Mike Honey, data scientist spécialiste du Covid, XEC a augmenté en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et aux Etats-Unis. Selon le spécialiste, on le retrouve actuellement, dans 27 pays sur trois continents.

Recombinant variant XEC is continuing to spread, and looks a likely next challenger against the now-dominant DeFLuQE variants (KP.3.1.1.*).

Here are the leading countries reporting XEC. Strong growth in Denmark and Germany (16-17%), also the UK and Netherlands (11-13%).

— Mike Honey (@Mike_Honey_) September 15, 2024