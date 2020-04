Covid-19 : quelles atteintes cardiovasculaires ?

Le Covid-19 peut donner de la fièvre, des maux de tête, une toux sévère. Il peut aussi atteindre les poumons, la sphère neurologique (perte du goût et de l’odorat, troubles de l’équilibre). Mais qu’en est-il du cœur ?

Nous manquons aujourd’hui d’études pour évaluer l’incidence globale des pathologies cardiovasculaires chez les patients ayant contracté le Covid-19. Des travaux seront menés dans les mois et années à venir.

Mais certaines complications cardiovasculaires commencent à être bien répertoriées. Selon une étude chinoise*, des cas d’arythmie ont été rapportés chez 16% des patients hospitalisés, et chez 44% des malades pris en charge en soins intensifs. Dans une autre étude chinoise**, une insuffisance cardiaque a été diagnostiquée auprès de 23% des patients hospitalisés.

De graves insuffisances cardiaques ?

Selon la revue américaine Henry J. Kaiser, ce coronavirus provoque des lésions cardiaques dans 1 cas sur 5. Elles ne sont pas automatiquement associées à une détresse respiratoire, et ont notamment été rapportées auprès de patients ne présentant aucun facteur de risque. Ces lésions peuvent s’aggraver en insuffisance cardiaque parfois létales. « La question est de savoir si le Covid-19 atteint directement le cœur et quel traitement peut être mis en place pour le patient », décrit le Dr. Ulrich Jorde, médecin à New York***.

Des péricardites aiguës bénignes

D’autres fragilités cardiaques plus légères peuvent aussi survenir. Depuis le début de l’épidémie du Covid-19, « nous avons plusieurs cas de péricardite aiguë bénigne, notamment chez les jeunes adultes ne présentant pas de facteurs de risques particuliers ni d’aggravations sévères liées au Covid-19 », décrit le Dr Esnault, cardiologue à Nantes. Mais il est encore trop tôt pour conclure sur un réel lien de cause à effet. « Il s’agit simplement de mon expérience de terrain », souligne le Dr Esnault. « Les données scientifiques sur le sujet sont encore parcellaires comme tout ce qui concerne le Covid 19 d’ailleurs. »

Mais comment sont pris en charge les patients atteints de cette inflammation de la membrane entourant le cœur ? Une prise de sang est effectuée pour vérifier que le cœur n’a pas souffert et évaluer l’inflammation. Ensuite, une prescription de colchicine peut être établie pour lever l’oppression thoracique gênante. « Le suivi du cardiologue est établi pour vérifier que la péricardite ne s’aggrave pas en myocardite, ce qui reste extrêmement rare. »

« Aujourd’hui, aucune prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ne peut être prescrite », rappelle le Dr Esnault. Ces molécules efficaces contre la péricardite sont à l’origine de graves complications parfois létales chez les patients atteints du Covid-19.

Au quotidien, « le repos constitue le principal remède pour ces formes bénignes de péricardite qui peuvent évoluer pendant plusieurs semaines ou mois », décrit le Dr Esnault.

Des exercices de respiration type cohérence cardiaque et des étirements pour ouvrir la cage thoracique peuvent aussi améliorer le ressenti du patient. Des prises de plantes en gélule ou en tisane comme la rhodiole ou la mélisse contribuent aussi à diminuer le stress, un état qui n’aide pas les personnes atteintes de péricardite à s’apaiser. Et globalement, il s’agit d’écouter son corps. « Faire ce que l’on est capable de faire sans souffrance, ne pas faire ce qui nous éprouve », rappelle tout simplement le Dr Esnault. Reprenez donc la marche ou quelques mouvements de sport, petit à petit et seulement si vous vous en sentez capable.

A noter : Les patients atteints de maladies cardiovasculaires sont sur-exposés au risque de complications liées au Covid-19.

