L’été rime avec petits verres en terrasse et plaisirs sucrés… Pas toujours facile quand on est diabétique de savoir quelle boisson prendre. Voici donc quelques alternatives pour allier plaisir convivial et santé.

Sodas, cocktails et autres mélanges… les terrasses de l’été vont souvent de pair avec les boissons riches en sucre. Mais votre diabète vous pousse à regarder de près les étiquettes des boissons industrielles pour éviter les breuvages à haut index glycémique. En effet, ces boissons sont « particulièrement sucrées et riches en additifs ».

Voici donc quelques alternatives à tester ! Pensez au « thé glacé maison, au jus de citron vert et quelques zestes dans de l’eau fraîche, des feuilles de menthe et du jus de citron dans de l’eau pétillante », conseille Mélanie Mercier, diététicienne nutritionniste au sein de la Fédération Française des Diabétiques. Et pourquoi pas « à l’eau de coco (celles dont les marques sont sans arôme ni additifs et dont la teneur en sucre est très faible) ».

Un verre d’eau indispensable !

Si une occasion se présente et que votre boisson préférée s’invite au menu, alors faîtes-vous plaisir mais « ne dépassez pas un verre ». Prenez en compte la teneur glycémique dans vos apports journaliers pour réguler vos besoins en insuline. Et « buvez toujours un verre d’eau en parallèle ».

Si vous sentez qu’une hypoglycémie survient, « buvez un verre de boisson sucrée (soda non light, thé glacé ou jus de fruits), idéal pour faire remonter la glycémie rapidement. Et attendez 15 minutes puis mesurer à nouveau la glycémie. »

Conseils pour les plus jeunes… habituez les enfants diabétiques le plus tôt possible à apprécier d’autres boissons que les traditionnels sodas : l’eau, les tisanes et les fruits sous forme de milkshake sans sucre ajouté sont de parfaits exemples. Un palais, ça s’éduque et le goût pour le sucre rapide n’est qu’une affaire d’addiction : moins l’organisme en absorbe moins il aura tendance à en avoir envie.

Les fruits plutôt que les jus. Evitez aussi les boissons acides comme les sodas : « consommer les jus de fruits pressés avec modération et veiller à ne pas les boire en prise isolée », leur index glycémique est très élevé. Privilégiez « les fruits (2 à 3 portions par jour maximum) au jus de fruits pressé car même pur ou pressé, il ne remplace pas systématiquement les fruits entiers car il contient moins de fibres, moins de vitamines et a un indice glycémique plus élevé ».