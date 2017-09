Enfant à vélo : casque obligatoire sous peine d’amende

Depuis ce 22 mars, le port du casque à vélo est devenu obligatoire pour tous les enfants de moins de 12 ans. Qu’ils soient conducteurs ou passagers. En cas de non application, les parents risquent 90 euros d’amende.

Le port du casque à vélo est obligatoire à compter du 22 mars 2017, pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers. C’est ce que prévoit le décret du 21 décembre 2016. À défaut, les parents ou les adultes qui les accompagnent sont passibles d’une amende de quatrième classe équivalent à 90 euros minimum.

Quel dispositif choisir ?

« Le casque doit porter la mention « CE », et bien sûr être attaché », rappelle l’association 60 millions de consommateurs. « Il doit être positionné bien droit sur la tête, ni trop en avant, ni trop en arrière, les sangles doivent passer au-dessus et au-dessous des oreilles et la jugulaire doit être bien serrée. »

Evitez absolument, comme pour un casque moto, de le laisser tomber par terre ou de le cogner. Il pourrait alors ne plus faire son office correctement.

Réduire le risque de traumatisme crânien

« Le port du casque réduit par trois le risque de blessure grave à la tête », rappelle la Sécurité routière. Et plus particulièrement chez les enfants. « Les chocs à la tête chez les plus jeunes peuvent en effet causer des traumatismes plus graves que chez les adultes ou adolescents », souligne le ministère de l’Intérieur. « Une étude récente confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée. »

En outre, et même s’ils n’y sont pas obligés, les adultes devraient également s’équiper d’un casque à vélo. Ils se protègeraient ainsi tout en donnant l’exemple aux plus jeunes.