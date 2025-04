Enfants victimes de brûlures, comment gérer les pansements ?

Qu'elles soient mineures ou modérées, les brûlures sont monnaie courante chez les enfants. Alors que les soins sont le plus souvent réalisés au domicile, comment gérer les brûlures et la cicatrisation, changer les pansements, limiter la douleur ? L’association SPARADRAP explique les soins à prodiguer.

Une brûlure cutanée est la destruction de la peau par une agression le plus souvent thermique. Sa gravité dépend de son étendue, de sa localisation et de sa profondeur.

– Une brûlure du premier degré se traduit par une rougeur sans cloques ;

– Au deuxième degré, des cloques remplies de liquide clair apparaissent. Elle touche moins de 5 % du corps chez l’enfant (moins de 10 % du corps chez l’adulte). Dans une brûlure du deuxième degré « profond », les cloques blanchâtres recouvrent une peau pâle en raison de l’atteinte des couches profondes du derme. La sensibilité est réduite, les terminaisons nerveuses étant endommagées ;

– Au troisième degré, la peau perd toute sensibilité. Une zone brunâtre ou noire apparaît en creux par rapport aux tissus environnants, qui sont gonflés par un œdème.

La fiche de l’association SPARADRAP n’aborde pas les brûlures graves nécessitant une hospitalisation et des soins plus lourds qui sont heureusement moins courants chez les enfants.

Sur quels critères repose la gravité d’une brûlure ?

Les experts rappellent que la gravité d’une brûlure ne dépend pas uniquement de son degré et étendue mais aussi de sa localisation et de l’âge de la personne brûlée. En l’occurrence, une brûlure peut être plus grave chez l’enfant et la personne âgée. De même, ils précisent que la douleur n’est pas forcément un signe de gravité. Une brûlure superficielle peut être douloureuse. À l’inverse, une brûlure profonde peut ne pas faire mal.

En cas de brûlure du premier degré, la guérison s’effectue en quelques jours sans laisser de cicatrice, avec l’application d’une crème hydratante. En cas de brûlure du deuxième degré superficiel, l’épiderme et la partie superficielle du derme étant touchés, la douleur est intense. La cicatrisation prend de quelques jours à plusieurs semaines et nécessite des soins adaptés ainsi qu’un suivi médical. Si la brûlure est du deuxième degré profond, la guérison demande plusieurs semaines avec un suivi médical rigoureux et, dans certains cas, une prise en charge chirurgicale.

Brûlures mineures ou modérées, quels soins à domicile pour l’enfant ?

Dans un langage compréhensible par le petit enfant, l’association SPARADRAP explique comment vivre avec le pansement (se laver, ne pas se gratter, comment la masser et avec quoi…), etc. Une partie est destinée aux parents et accompagnants adultes.

Lire la fiche Les soins de brûlures

La fiche décrit l’ensemble des soins de brûlure réalisés par pansement. Parmi d’autres conseils, elle s’attarde sur le soulagement de la douleur. Il est ainsi recommandé d’administrer du paracétamol une heure avant les soins. Cette précaution aide l’enfant à mieux supporter ces interventions répétées. Donner un antalgique à un enfant qui ne semble pas souffrir immédiatement peut sembler surprenant, mais cela permet d’anticiper la douleur et ainsi améliorer son confort.

Comment prendre soin de la cicatrice de l’enfant ?

Selon l’évolution de la cicatrice et la localisation de la brûlure, notamment au niveau des articulations, d’autres soins peuvent être nécessaires. Si la cicatrisation n’est pas obtenue après 10 à 15 jours, une intervention chirurgicale, souvent sous forme de greffe de peau, peut être envisagée. Des vêtements compressifs, fabriqués sur mesure, exercent une pression sur la peau afin de limiter l’épaississement de la cicatrice. Par ailleurs, des attelles sont utilisées pour maintenir une position correcte des membres, comme les mains ou les pieds, et éviter les rétractions cutanées. Enfin, des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie peuvent être prescrites pour assouplir la peau et favoriser la mobilité des articulations.