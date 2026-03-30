Environnement : un nouvel outil pour mesurer les concentrations de pesticides en France

AtmoFrance, la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, lance une carte interactive pour identifier la présence de 72 pesticides sur le territoire.

AtmoFrance met en ligne lundi 30 mars PhytAtmo Dataviz, une plateforme de visualisation des pesticides présents dans l’air en France. « Cette première version s’appuie sur les données 2022 et 2023, issues des mesures réalisées par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) hexagonales et d’outre-mer. Une mise à jour intégrant les données 2024 est prévue au premier semestre 2026, puis chaque année », détaille la fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AtmoFrance) sur son site internet. Les données sont publiées avec deux à trois ans de décalage, le temps nécessaire aux analyses en laboratoire et aux étapes de validation, consolidation et harmonisation à l’échelle nationale.

PhytAtmo Dataviz propose des cartes interactives, permettant de visualiser la présence de pesticides selon les territoires et les périodes. Ces données peuvent être comparées aux valeurs minimales et maximales observées et à la moyenne nationale (calculée sur 2022/2023). « Les données présentées reposent sur des mesures réelles dans l’air compilées dans la base de données nationale PhytAtmo, transformées en indicateurs pour faciliter leur compréhension. Il ne s’agit donc pas d’une “carte d’exposition” des populations mais d’un outil de repérage pour le suivi des concentrations en pesticides dans l’air. »

Pas de seuil réglementaire pour les pesticides

Les premiers résultats montrent que sur 72 substances recherchées, environ 1/3 sont détectées sur l’ensemble du territoire. Les niveaux varient en fonction des territoires et des périodes de l’année.

Habituellement associés à la contamination des aliments, du sol et de l’eau, les pesticides sont pourtant bien présents dans l’air. Cette dissémination dans l’air est liée à :

la dérive : une partie des gouttelettes est emportée par le vent en dehors de la parcelle traitée ;

la volatilisation : il s’agit de l’évaporation des pesticides à partir des plantes ou des sols. Le phénomène peut durer plusieurs jours en fonction de la température et des conditions météorologiques ;

l’érosion éolienne : le vent soulève alors des particules de sol contaminé, contribuant à la dispersion des pesticides sous formes de poussières.

Aujourd’hui, il n’existe pas de seuil réglementaire pour les pesticides dans l’air, rien n’indique si leur niveau est acceptable ou non. Dans ce contexte, PhytAtmo Dataviz ne vise pas à fournir une évaluation sanitaire de la situation. Toutefois, Atmo France entend fournir une vision objective et harmonisée à l’échelle nationale, comparer les territoires et alimenter les politiques publiques locales.

Quels risques pour santé humaine ?

Plusieurs études ont déjà montré, chez les professionnels, un lien entre pesticides et les lymphomes non-hodgkiniens, les myélomes multiples et les cancers de la prostate. Les pesticides peuvent également affecter les femmes enceintes et le développement de l’enfant. Des travaux ont ainsi mis au jour des liens entre l’exposition pendant la grossesse et un risque plus élevé de malformations congénitales ou de morts fœtales. Elles ont également établi une association entre des troubles du développement psychomoteur et intellectuel de l’enfant, des effets sur le système reproducteur ou le métabolisme.

Plusieurs pesticides ont été classés sur la liste des substances cancérogènes par le Centre international des recherches sur le cancer (CIRC). C’est le cas du lindane, substance interdite depuis plus de 20 ans, mais, selon les données de PhytAtmo Dataviz, encore mesurée dans l’air du fait de sa persistance environnementale (quantifiée dans 61 % des prélèvements en 2022-2023).

Des études suggèrent également un lien entre l’exposition des riverains des terres agricoles et la maladie de Parkinson de même que les troubles du spectre autistique chez l’enfant. Mais ces résultats appellent encore à être confirmés.

Les pesticides sont aussi de plus en plus mis en cause dans l’infertilité masculine, qui ne cesse de progresser dans le monde.

Attention, prévient AtmoFrance, « PhytAtmo Dataviz ne mesure pas l’exposition individuelle ou sanitaire. Il s’agit d’un outil de visualisation de données environnementales, basé sur des mesures ponctuelles ».