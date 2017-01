Les fêtes sont passées : retrouvez l’équilibre !

Les fêtes et leur lot de petits plaisirs sont passés. Mais maintenant votre sommeil est décalé, le manque de sport commence à se faire sentir. Et votre estomac, à peine remis des repas copieux, se retrouve confronté à l’épreuve de la galette des rois. Comment retrouver la forme ?

Vous avez repris le travail depuis une petite semaine et vous vous sentez encore fatigué(e) des fêtes ? Il serait peut-être temps de retrouver un rythme plus équilibré, tant au niveau du sommeil que dans votre assiette !

Privilégiez donc les couchers avant minuit, période pendant laquelle le sommeil s’avère le plus récupérateur. En effet, pendant cette phase de sommeil lent-profond, le cerveau ralentit son activité. Elle est indispensable pour franchir la frontière du sommeil paradoxal. Elle correspond aussi au moment où le cerveau fait le tri entre les expériences vécues et les souvenirs à éliminer. De quoi favoriser une bonne disponibilité cérébrale et augmenter les capacités de mémoire, deux atouts forts utiles en début d’année pour la reprise du travail.

Une nutrition équilibrée

Dans l’assiette, mieux vaut privilégier des dîners consistants sans être lourds, composés de glucides lents (riz complet, quinoa…) pour favoriser l’énergie à diffusion progressive. Les sucres rapides eux se transforment en graisses dans le sang avec un effet booster : l’énergie descend aussi vite qu’elle est montée. Attention donc au risque de fringale.

Pensez aussi aux sources de protéines plutôt qu’aux lipides. Connus pour augmenter la température du corps, les lipides retardent en effet le processus d’endormissement. Les apports en graisses sont à répartir entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Côté protéines, allez à la source du tryptophane, un acide aminé bien particulier. Retrouvé dans les viandes, les coquillages, les œufs et les produits laitiers, ce dernier est essentiel dans la synthèse de la mélatonine et de la sérotonine, ces neurotransmetteurs impliqués dans le processus d’endormissement. Pensez aussi à dîner au minimum 3 heures avant le coucher afin que le début de la digestion n’entrave pas votre plongée dans les bras de Morphée.

Faites-vous du bien !

Autre réflexe incontournable pour vous sentir en forme : vous mettre au sport ! Pour reprendre une activité, pensez à allier plaisir et motivation. Rien ne sert de courir, nager ou pédaler trop longtemps. Privilégiez – au moins au début- les sorties de 30 minutes à 1 heure pour ne pas vous lasser, ni faire vivre à votre organisme un traumatisme auquel il n’est pas habitué. Vous pouvez aussi réaliser une séance par jour d’exercices de renforcement musculaire chez vous.

Si vous préférez les sorties en plein air, pensez à bien vous couvrir, notamment aux extrémités, les mains, les pieds et aussi la tête, là où la déperdition de chaleur est la plus importante. Et si le footing et le vélo ne vous disent trop rien, pensez à la marche nordique. Idéale pour stimuler l’appareil cardio-respiratoire, cette pratique vous permet une dépense énergétique en douceur. Enfin, ne l’oubliez pas si vous vous remettez ou commencez le sport et que vous avez plus de 40 ans, la reprise doit se faire de manière encadrée. Pour en savoir plus, cliquez ici.