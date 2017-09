Les Français consomment trop de sucre

Présents dans les pâtisseries, les sodas mais aussi les produits laitiers, les sucres libres sont consommés en trop grande quantité par près de la moitié des adultes en France. C’est ce que des chercheurs de l’Inra viennent de montrer dans une étude publiée dans la revue Nutrients. Et ils ne se sont pas contentés de faire ce constat alarmant. Ils offrent également des solutions pratiques pour réduire ces apports.

En France, « 41% des adultes consomment trop de sucres libres au regard de ces recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », constatent les auteurs. L’OMS conseille en effet que ces sucres ne constituent pas plus de 10% de l’apport énergétique journalier. Les sucres libres comprennent les monosaccharides et les disaccharides ajoutés aux aliments par le fabricant ou le consommateur, et les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits concentrés. Ils se distinguent des sucres intrinsèques présents dans les fruits et légumes frais entiers. Les principales sources de ces substances sont les aliments comme les pâtisseries et le miel (61% à 68% des apports), les boissons (15% à 27% % et, dans une moindre mesure, les produits laitiers (6% à 7%).

Résultat, « l’alimentation des trop forts consommateurs de sucres libres est de moindre qualité nutritionnelle car plus dense en énergie et moins riche en nutriments essentiels », poursuivent-ils. Et ce, « parce qu’ils consomment non seulement plus de produits et de boissons sucrés mais aussi moins de fruits et de légumes ».

Comment mieux manger ?

Grâce à une méthode de modélisation, les scientifiques sont parvenus à identifier les changements alimentaires individuels qui permettraient à chacun de réduire sa consommation de sucre, tout en respectant simultanément d’autres recommandations nutritionnelles essentielles pour la santé. Parmi elles, l’apport en macronutriments, en fibres, vitamines, minéraux et acides gras essentiels.

Ainsi, « la qualité nutritionnelle de l’alimentation des Français peut être optimisée par une augmentation des quantités de fruits frais, légumes, féculents, yaourts nature, eau et boissons chaudes et une diminution des quantités de viande, de plats composés, de fromage », indiquent les auteurs. « Plus spécifiquement chez les trop forts consommateurs de sucres libres, pour atteindre les recommandations nutritionnelles, il leur faut réduire de façon importante les quantités de produits sucrés (-21%), de boissons sucrées (-66%) et de jus de fruits (-30%) », concluent-ils.