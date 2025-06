Hausse spectaculaire des cas de rougeole : êtes-vous correctement vacciné ?

L’année 2025 est loin d’être terminée mais elle enregistre déjà 35 % de cas de rougeole supplémentaires par rapport à 2024. Santé publique France rappelle les bonnes pratiques car de nombreuses personnes sont incomplètement vaccinées.

C’est une hausse préoccupante. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, 658 cas de rougeole ont été déclarés aux agences régionales de santé (ARS). C’est déjà 35 % de cas en plus par rapport à la totalité de l’année 2024 (483 cas déclarés).

Le pic aurait été atteint en mars mais le nombre de cas déclarés reste à un niveau élevé, en particulier dans certaines régions. Plus de la moitié des cas déclarés concernait 9 départements : le Nord (117 cas), les Bouches-du-Rhône (50 cas), l’Isère et la Haute-Savoie (39 cas chacun), l’Hérault (27 cas), Paris (25 cas), la Seine-Saint-Denis (22 cas), le Pas-de-Calais (22 cas), le Val d’Oise (20 cas).

Les quatre classes d’âge les plus concernées sont les enfants de 1 à 4 ans (15 % des cas), les adolescents de 15 à 19 ans (13 %) et de 10 à 14 ans (12 %) ainsi que les adultes de plus de 40 ans (12 %).

Quels sont les symptômes ?

La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse. En 2023, elle était responsable de 107 500 décès selon l’OMS, en majorité chez des enfants de moins de 5 ans. Les symptômes de la rougeole sont habituellement bénins : fièvre, éruption cutanée, toux, rhinite. Mais on compte 1 à 10 décès sur 1 000 cas dus à la rougeole dans les pays à revenus élevés.

En 2025, dans près d’un tiers des cas, un passage aux urgences ou une hospitalisation (dont 10 en réanimation) étaient rapportés. 87 cas ont présenté une complication dont 50 pneumopathies et une encéphalite. Deux personnes immunodéprimées sont décédées.

Les complications liées à la rougeole

La mortalité est liée aux complications de la rougeole : la première cause de décès est la pneumonie chez les enfants et l’encéphalite aiguë chez les adultes.

Les surinfections ORL et de l’arbre respiratoire, les pneumopathies et les encéphalites aiguës sont les complications graves les plus fréquentes. Jusqu’à 18 cas sur 100 000, une pan-encéphalite sclérosante subaiguë (PESS) survient. Il s’agit d’une maladie dégénérative lente du système nerveux central, liée à la persistance du virus morbilleux. Cette maladie, qui se manifeste quatre à 10 ans après la rougeole, est constamment mortelle.

La couverture vaccinale est-elle suffisante ?

Parmi les cas recensés par Santé publique France, concernés par la vaccination (les personnes âgées de plus d’un an et nés depuis 1980) et pour lesquels le statut vaccinal était connu (429 cas), 304 n’étaient pas ou incomplètement vaccinés. Soit 70, 8 % des cas.

Si la couverture vaccinale progresse depuis 2018 chez les enfants, elle reste insuffisante. L’objectif étant d’atteindre 95 % pour réussir à éliminer la maladie.

Qui doit être vacciné et selon quel schéma ?

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole mais aussi de préserver les personnes fragiles et/ou qui ne peuvent pas être vaccinées (les bébés de moins de 1 an, les femmes enceintes, les personnes allergiques ou immunodéprimées). La vaccination contre la rougeole est obligatoire pour les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018. Deux injections sont nécessaires : une première dose de vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) à 12 mois et une seconde entre 16 et 18 mois. Si le bébé a reçu une première dose avant 12 mois, alors il devra recevoir une dose supplémentaire à 12 mois et la troisième entre 16 et 18 mois.

Pour être protégée, toute personne née à partir de 1980 doit avoir reçu deux doses de vaccins, voire trois si la première injection a été réalisée avant les 12 mois de la personne. Une vaccination en post-exposition, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie chez le vacciné.

Un rattrapage vaccinal (total de 2 doses de vaccin trivalent en respectant un délai minimum d’un mois entre les deux doses voire trois doses pour les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin avant l’âge de 12 mois) est recommandé pour toute personne âgée de plus de 12 mois et née depuis 1980 quels que soient les antécédents vis-à-vis de ces trois maladies.

Les personnes nées avant 1980 ont de très fortes probabilités d’avoir déjà contractées la rougeole et d’être immunisées. La maladie était en effet très fréquente avant en France avant cette date.