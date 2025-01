Hiver : brûle-t-on plus de calories quand il fait froid ?

Le froid apparaît entouré de nombreuses idées reçues. Si les basses températures hivernales favorisent notamment la circulation sanguine, permettent-elles pour autant de brûler des calories… sans vraiment bouger ?

« Oui, lorsqu’il fait froid, notre organisme dépense à la base, davantage d’énergie », expose Nicolas Aubineau, diététicien-nutritionniste. Et pour cause, les frimas apparaissent perçus comme « un milieu hostile. Notre corps va donc déployer différentes stratégies pour combattre ce froid dans le but de maintenir notre température centrale à 37°C ». Les spécialistes parlent de « thermogénèse ».

Petite dépense énergétique

Ce combat contre le froid va notamment se caractériser par l’apparition de frissons qui impliquent des contractions musculaires. Donc une forme d’activité physique. Et au-delà, notre organisme va aussi utiliser certaines graisses – appelées les graisses brunes – pour générer de la chaleur. « En particulier, celles stockées au niveau péri-viscéral, c’est-à-dire autour des organes qui interviennent autour de la sphère digestive : foie, reins, pancréas, intestins, colon », poursuit Nicolas Aubineau.

Manger gras ?

Pour autant, « cette activité interne qui certes brûle des calories, ne remplace aucunement la dépense physique », s’empresse-t-il de préciser. Inutile donc de s’appuyer sur cette approche pour remplacer une véritable activité telle que la marche, la course à pied ou le vélo, ou pour perdre du poids ! Pas plus que de l’utiliser comme prétexte pour manger davantage en hiver ! Au passage, rappelons que le fait de manger gras ne vous protègera pas du froid. Et pour cause, la circulation sanguine est moins efficace dans un organisme où la graisse est trop présente. Ce n’est donc pas parce qu’il fait froid que vous pouvez déséquilibrer votre régime alimentaire au profit du gras et du sucré.

Equilibre alimentaire

« L’apport calorique doit toujours rester cohérent par rapport aux dépenses », synthétise Nicolas Aubineau. Alors, en cette période hivernale, l’équilibre alimentaire reste de rigueur, avec un avantage donné aux vitamines des fruits et des légumes de saison et aux minéraux comme le magnésium, efficace pour booster l’immunité et lutter contre la fatigue. Vous en trouverez notamment dans le boudin noir, le foie ou encore les lentilles.