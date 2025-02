Journée mondiale contre le cancer : une explosion des cas de cancers digestifs chez les jeunes

De nombreux scientifiques alertent sur une tendance récente et qui va crescendo, l’apparition de cancers, notamment digestifs, chez les jeunes. On pensait que le cancer était étroitement lié au vieillissement, la situation actuelle, dont la compréhension est un enjeu majeur pour l’avenir, nous prouve le contraire.

« Un tsunami auquel il faut se préparer ». Lors d’une conférence de presse de l’Institut Gustave Roussy, le Pr. Fabrice Barlesi, oncologue et directeur général du centre anti-cancer francilien, a souligné l’importance d’investir dans la lutte contre les cancers chez les jeunes, un fléau qui inquiète de nombreux scientifiques. Certains parlent même d’épidémie. Dans la presse people, les exemples ont été nombreux et marquants ces dernières années ; Kate Middleton, Caroline Receveur, Olivia Munn, Chadwick Bosman, emporté à 43 ans. Et plusieurs études confirment la tendance.

Plusieurs études, même tendance

En 2023, une étude publiée dans the British Medical Journal, estimait que l’incidence mondiale du cancer précoce (moins de 50 ans) avait augmenté de 79,1 % dans le monde entre 1990 et 2019, 27,7 % pour les. Selon cette même étude, les projections indiquent que le nombre mondial de cas et de décès liés aux cancers précoces augmenteront réciproquement de 31 % et 21 % d’ici 2030.

Plus récemment, c’est une étude publiée en décembre 2024 dans The Lancet Oncology qui a fait parler d’elle. Selon les résultats, les cancers devraient augmenter de 12 % dans le monde chez les 15 – 39 ans, entre 2022 et 2050.

En France, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 15 000 patients de 20 à 40 ans ont été touchés par un cancer en 2022. Selon les résultats de l’étude Globocan de l’OMS, entre 1998 et 2017, l’incidence standardisée selon l’âge des cancers colorectaux (+5,4 %), du pancréas (+4,3 %), et du sein (+1,7 %) a augmenté chez les femmes âgées de 20 à 39 ans. Chez les hommes, ce sont les cancers du pancréas (+5,4 %) et du rein (+5,3 %) qui enregistrent les progressions les plus marquées.

Les cancers digestifs progressent tout particulièrement chez les jeunes

« En 2019, le Covid est devenu un tsunami qui nous a dépassés. On en est exactement là concernant les cancers chez les sujets jeunes. Aujourd’hui, c’est imperceptible parce que le nombre de cas qui est en train d’être diagnostiqués reste encore relativement modeste, mais on voit bien que la dynamique est extrêmement importante (…) notamment en ce qui concerne les pathologies digestives », poursuivait le professeur Barlesi. Pour rappel, les cancers digestifs concernent des tumeurs qui se développent sur l’ensemble du tube digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, côlon, rectum, anus) ainsi que dans d’autres organes comme le foie, le pancréas et les voies biliaires.

Ainsi, selon l’étude de 2023, paru dans the BMJ Oncology, ce sont notamment les cancers de l’intestin, de l’estomac et du pancréas qui augmentaient le plus. S’appuyant sur une étude américaine sortie à l’été 2024, le spécialiste cite des chiffres vertigineux. « Pour les personnes nées à partir des années 90, le risque de développer un cancer du colon est multiplié par 3,6, il l’est par 2,5 pour le cancer du pancréas ».

Comment peut-on expliquer le phénomène ? Il est sans doute multifactoriel et il n’y a pas de causalité clairement établie. Interviewé lundi 3 février sur RTL, le Pr. Barlesi explique que l’alimentation ultra-transformée est bien associée à un risque accru de cancers digestifs, mais sans que le lien de cause à effet ne soit clairement établi. On peut également citer l’exposition aux microplastiques, à la pollution, le surpoids, l’inflammation chronique (MICI)…

Comprendre les cancers chez les jeunes

Le patron de Gustave Roussy plaide pour une meilleure prévention et une meilleure compréhension des cancers, digestifs notamment. Le centre anti-cancer s’apprête à lancer le projet Yoda, pour Young onset digestive adenocarcinom, au premier semestre 2025. Objectif : évaluer les possibles effets de la pollution environnementale, de la nutrition et du mode de vie dans la survenue de cancers digestifs d’apparition précoce, identifier les signatures moléculaires chez les patients jeunes, afin de développer des approches de médecine de précision et proposer un plan de prévention adapté aux cancers digestifs à apparition précoce.

Outre l’augmentation des cancers chez les jeunes, le vieillissement et la croissance de la population sont deux autres facteurs qui expliquent l’explosion des cas de cancers attendus d’ici 2050. « Plus de 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être enregistrés en 2050, soit une augmentation de 77 % par rapport aux 20 millions de cas estimés en 2022 », note l’OMS.

Reste que 40 % des cancers pourraient être évités. Les leviers d’action : le tabac, l’alcool, la sédentarité et l’alimentation, notamment. Gustave Roussy a ainsi lancé Inception, dédié à la prévention et à la prise en charge précoce des cancers. Il s’agit d’identifier les personnes à risque, en fonction des modes de vie, mais aussi des antécédents personnels et familiaux et de leur proposer un accompagnement personnalisé.