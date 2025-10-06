Journée nationale des aidants : un sens à leur vie mais très coûteux pour leur santé physique et mentale

Une enquête publiée à l’occasion de la journée nationale des aidants, lundi 6 octobre, alerte sur les conséquences physiques et mentales de ce rôle auprès d’un proche en perte d’autonomie. Deux tiers d’entre eux ont le sentiment de passer à côté de leur vie.

En France, près de 30 % des adultes sont aidants. Ceux-ci accompagnent un proche en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. A l’occasion de la journée nationale des aidants, l’entreprise pharmaceutique Astellas révèle une enquête* sur le rôle de ces soutiens indispensables, tant sur le plan logistique que psychologique. Si ce rôle est porteur de sens, il entraîne aussi de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale, la vie personnelle et professionnelle.

Pas suffisamment inclus dans le parcours de soins

Selon les chiffres fournis par cette enquête, si 86 % des aidants estiment que ce rôle donne du sens à leur vie, 40 % déclarent qu’il nuit à leur santé physique et 42 % à leur santé mentale. Plus précisément, 47 % des femmes aidantes déplorent l’impact sur leur santé mentale, contre 35 % des hommes. Sentiment d’isolement, d’abandon, de ne pouvoir compter sur personne à part eux-mêmes sont des sentiments largement partagés parmi les aidants. Le malaise est également présent face aux professionnels de santé. 62 % des aidants regrettent que ces derniers ne les inclus pas dans le parcours de soins de leur proche et la majorité réclame d’être mieux informée.

Leur équilibre personnel est largement mis à mal avec des conséquences, sur la vie sociale, la vie de couple ou amoureuse et la vie professionnelle. « Plus l’aidé est proche, plus ce ressenti est fort », souligne l’enquête. 66 % d’entre eux ont d’ailleurs le sentiment de passer à côté de leur vie. 32 % attendent une reconnaissance officielle de leur rôle. 44 % demandent plus de soutien humain et psychologique, 43 % une aide matérielle et financière et 37 % un soutien administratif.

Pour un véritable statut d’aidant familial

Une reconnaissance officielle, c’est aussi ce pourquoi se battent de nombreuses associations. Ainsi, Vaincre la mucoviscidose appelle à la création d’un véritable statut d’aidant familial, « assorti de droits clairs et protecteurs, et notamment la mise en place d’une obligation de maintien, d’adaptation dans l’emploi et de manière plus générale d’emploi des aidants familiaux, sur le modèle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ». Elle plaide aussi pour un accomplissement du congé proche aidant et de son allocation associée afin de garantir aux aidants la possibilité de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles sans basculer dans la précarité.

* Sondage OpinionWay pour Asetellas réalisé du 10 au 22 septembre auprès d’un échantillon de 600 aidants, issu d’un échantillon de 2 186 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.