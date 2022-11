Les différentes méditations à la loupe

Zoomons ensemble sur les différentes techniques de méditation, ces approches pratiquées pour diminuer le stress, améliorer la qualité du sommeil, modifier la perception de la douleur et favoriser la régulation des troubles de l’humeur.

Grâce à des exercices de respiration profonde et de visualisation, la méditation aide à « prendre conscience de tous les changements auxquels nous sommes exposés dans notre vie quotidienne (…) et de nos réponses, souvent automatiques », précise Antoine Lutz, neuroscientifique au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)*. Cette approche permet de « lâcher prise, c’est-à-dire de prendre conscience de la dimension illusoire de certaines réactions, pensées ou émotions du mental, qui risquent d’amplifier notre mal-être ». La méditation permet aussi « de cultiver la résilience, la tolérance et la bienveillance vis-à-vis des obstacles et des défis de la vie ».

Vaste programme donc, auquel différentes techniques de méditation peuvent répondre.

La méditation de pleine conscience : cette approche amène les pratiquants à ne pas se laisser aller aux émotions en s’ancrant dans le moment présent, à ralentir un mental qui a souvent tendance à se cramponner au passé ou à se projeter dans les instants à venir. Cette forme de méditation incite à « se concentrer sur sa respiration, sur ses émotions, ses pensées ou encore la perception des sensations physiques dans son corps. Cet état de pleine conscience permet alors d’envisager telle ou telle pensée négative – l’éventualité d’une catastrophe, par exemple – avec plus de discernement, en essayant de comprendre son enchaînement avec d’autres pensées », détaille Antoine Lutz. Quel effet sur le moyen terme ? « Graduellement, on est moins accaparé par cette pensée et, donc, on arrête de ressasser ou de ruminer. Il en va de même avec les émotions, qui peuvent facilement nous submerger. »

La méditation par attention focalisée reprend les mêmes bases que la méditation de pleine conscience avec une part plus importante attribuée à la vigilance.

La méditation guidée, dont le principe est le même que celle de pleine conscience, fait référence à toutes les séances au cours desquelles le cheminement de la pensée est permis par la voix d’une tierce personne. C’est la méditation la plus facile d’accès, sachant que les autres approches se pratiquent en solitaire.

La méditation transcendantale (MT) « est très différente des autres méditations, dans la mesure où elle ne nécessite ni de se concentrer, ni d’essayer de se vider l’esprit, ni d’être dans le moment présent », reprend Bob Roth, auteur du livre « La force du silence – les bienfaits de la méditation transcendantale ». Aucune intention particulière n’est posée : la MT consiste « à diriger l’attention vers le silence intérieur, au-delà de la pensée, et n’implique aucune concentration ou contemplation », résument à leur tour les auteurs du blog canadien de Méditation Transcendantale www.ca.tm.org.

*Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL – CNRS/Université Claude-Bernard Lyon 1/Université Jean-Monnet/Inserm)