Les informations de santé mal comprises par de nombreux Français

La littératie correspond aux compétences des individus à accéder aux informations, à les comprendre et les utiliser. En matière de santé, ces compétences sont trop faibles chez de nombreux Français, selon une enquête publiée par Santé publique France.

« La littératie en santé se définit par les compétences nécessaires pour repérer, comprendre, évaluer et utiliser les informations permettant à un individu de maintenir et améliorer sa santé », explique Santé publique France. La littératie médicale, à l’échelle nationale et internationale, est reconnue comme un élément déterminant de la santé publique, améliorant les capacités des populations à mieux prendre soin d’elles.

Avec 15 autres pays, la France a participé à une enquête*, relayée mercredi 22 mai par Santé publique France, visant à mesurer le niveau de littératie en santé des Français. Plusieurs dimensions ont été prises en compte : la littératie en santé, la navigation dans le système de santé, la communication avec les médecins et l’utilisation des outils numériques.

Un niveau trop faible chez 44 % des Français

Et les résultats sont faibles. Ainsi, 44 % des adultes rencontrent des difficultés pour utiliser l’information en santé de façon autonome – 30 % ont un niveau « problématique », 14 % un niveau « inadéquat ». « Le niveau inadéquat de littératie est associé à un statut social perçu défavorable, des difficultés financières et des problèmes de santé chroniques », précise Santé publique France.

Par ailleurs, 73 % des adultes présentent des difficultés à naviguer dans le système de santé, avec de « grandes difficultés » chez 49 % d’entre eux. Parmi ces difficultés, les répondants mettent l’accent sur les problèmes suivants :

se défendre si les soins reçus ne répondent pas à leurs attentes ;

comprendre des réformes qui pourraient affecter les soins ;

savoir si un service médical peut répondre à leurs attentes en matière de soins ;

savoir si l’Assurance maladie remboursera les soins.

La santé numérique problématique pour une majorité de Français

Sur le plan de la littératie en santé numérique, 72 % des Français déclarent rencontrer des difficultés pour accéder, appréhender et utiliser les informations en ligne. Trouver les informations, juger de leur fiabilité, de leur pertinence, craindre un lien commercial caché sont autant de problématiques soulevées par les répondants.

Enfin, 29 % des adultes affirment rencontrer des difficultés pour communiquer avec les professionnels de santé. Cela concerne les difficultés à comprendre les informations, à exprimer une opinion face aux soignants, à bénéficier de suffisamment de temps avec leur médecin.

Rendre l’information accessible à tous

« Ces travaux qui seront renouvelés lors de la prochaine enquête en 2024-2025, devraient contribuer à une meilleure prise en compte des niveaux de littératie dans l’élaboration et la diffusion des campagnes et des outils de prévention et de promotion de la santé, dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé », a déclaré le Dr. Caroline Semaille, directrice générale des inégalités sociales de santé. Il s’agit de prendre en compte tous les niveaux de littératie en santé dans l’élaboration de dispositifs de prévention et de promotion de la santé mais aussi sensibiliser les acteurs de la santé à une bonne transmission de l’information.

Dans cette perspective, Santé publique France a mis en place la rubrique « L’info accessible à tous », avec des outils pour les publics qui peinent à accéder aux informations.

*L’enquête Health Literacy Survey 2019-2021 (HLS19) a notamment été menée sous l’égide de l’OMS/Europe. Le sondage a été réalisé en ligne en mai 2020 et janvier 2021 auprès de 2003 adultes représentatifs de la population française. Selon Santé publique France, les résultats français sont similaires aux 15 autres pays qui ont participé à l’enquête.