Les régimes détox après les fêtes, utiles ou futiles ?

En cette période de fêtes, les cures et autres régimes détox pullulent sur internet et dans les magazines. Quelle attitude adopter face à ce qui est souvent présenté comme des aliments ou stratégies miracles ?

Période de fêtes ou non, notre organisme « produit des déchets en permanence et se retrouve, via l’alimentation, contaminé par un certain nombre de substances toxiques », pose l’Inserm à travers son Canal Détox, une série non pas consacrée aux conseils d’après-agapes mais aux… fausses informations à battre en brèche !

Organisme auto-nettoyant

Résultat, comme le rappellent les auteurs, « notre organisme est très bien équipé pour s’auto-nettoyer au quotidien. Il possède notamment des organes de détoxication très efficaces : le foie et les reins. Le premier est une usine d’épuration qui transforme certains déchets comme l’ammoniac et de nombreuses substances toxiques et cancérigènes. Les reins de leur côté éliminent les déchets via les urines ». Et d’illustrer : « le foie est capable de transformer des milliers de substances étrangères différentes avec quelques dizaines d’enzymes. Les reins filtrent chaque jour environ 180 litres de sang et produisent en moyenne 1,5 litre d’urine ».

Pas d’aliment-miracle

Ils ajoutent que « l’idée de renforcer le processus naturel de détoxication mené par l’organisme en consommant des aliments détox ne repose sur aucune donnée scientifique ». Hors de question donc de croire qu’il existerait des aliments-miracles et qu’une cure de tel ou tel produit permettrait de « purifier » notre corps. En effet, « chaque type de toxine suit un circuit de dégradation et d’élimination bien particulier au sein de l’organisme, auxquels les chercheurs qui étudient les mécanismes de détoxication s’intéressent de près. Par conséquent, aucun remède ne peut prétendre nettoyer l’organisme de façon globale », rapportent les scientifiques de l’Inserm.

Manger sain et du sport

Les excès des fêtes ne se combattent donc ni par un jeûne quelconque, ni par une tisane ou autre cure de jus d’ananas ou de citron ! Ni par le fait de, « suer dans un sauna pour faire disparaître toutes les toxines et déchets accumulés est illusoire », prennent-ils soin d’ajouter. Toutefois, de bonnes pratiques peuvent en effet nous faire beaucoup de bien après après une période de repas très (trop) riches : reprendre une alimentation saine et équilibrée à base de fruits et de légumes frais, de saison et une bonne hydratation. Sans oublier de l’activité physique pratiquée de façon régulière. Marche ou footing, par exemple.