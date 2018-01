Vous venez de passer deux semaines à festoyer entre repas de Noël et festin de réveillon du Nouvel an. Un bonheur, des plaisirs mais aussi parfois une impression de poids sur l’estomac et de mal être général à la clé. Pour débuter cette nouvelle année 2018 sur de bonnes bases, faites donc une petite cure détox. Pour vous y aider, nos chefs www.ma-cuisine-ma-sante.fr vous proposent des recettes anti-toxiques et revivifiantes.

Nausées avec manque d’appétit dès le matin, langue « pâteuse », coups de fatigue après manger et apparition de nausées en présence d’odeurs de parfum ou de tabac… Ces signes sont des révélateurs d’un foie « dépassé par les événements », indiquent les experts de l’Institut Européen de Diététique et Micronutrition (IEDM).

Après les agapes gargantuesques de fin d’année, il n’est pas surprenant de ressentir ce phénomène. Il faut donc aider votre foie à se remettre. Mais pas seulement. « Pour favoriser la détoxication, il est aussi nécessaire de lutter contre le stress oxydatif et l’inflammation, renforcer l’équilibre de l’écosystème intestinal et favoriser l’élimination rénale », poursuivent-ils. Mais comment procéder ?

Puissants légumes

« Toute la famille des crucifères (choux, brocolis, navets, radis, cresson) stimulerait les enzymes de phase 2 et donc le fonctionnement hépatique ». De plus, « les crucifères favorisent la synthèse de la bile et son évacuation ». L’artichaut quant à lui possède des vertus stimulantes au niveau hépato-biliaire. Le pissenlit stimule la synthèse de la bile et son évacuation. Les endives ont une action diurétique et contiennent en outre beaucoup de sélénium, un puissant antioxydant.

Profitez aussi des légumes d’hiver pour stimuler l’activité de certaines bactéries susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’écosystème intestinal. Pour ce faire, les topinambours, les salsifis cuits, l’ail, les oignons, les pommes de terre refroidies et les poireaux.

Les épices et le citron

Autre aliment très bénéfique en matière de détox : le citron. Vous pouvez en faire une petite cure en buvant chaque matin pendant un mois, le jus d’un citron dans un verre d’eau.

Pensez également aux épices. Parmi elles, le curcuma tient une place particulière en matière de détox. Si elle contribue à la synthèse et l’évacuation de la bile, elle possède surtout des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Pour optimiser son assimilation par l’organisme, mélangez-le à un corps gras et à du poivre noir. Le romarin lui, possède de multiples effets détoxifiants : antioxydant, anti-inflammatoire, et hépatoprotecteur.

Enfin, l’élimination des toxiques se faisant aussi par le rein, il est conseillé de s’hydrater régulièrement tout au long de la journée.

A noter : n’oubliez pas que la pratique d’une activité physique régulière, de préférence une heure deux à trois fois par semaine, permet d’oxygéner les muscles, d’évacuer les toxiques et le stress.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit déjeuner

Thé vert

Tartines de pain aux céréales avec une lichette de margarine aux oméga 3

Un jus de citron

1 œuf coque

Déjeuner

Gouter

Thé vert

Fromage blanc 20 % avec quelques fruits secs (amandes, noix)

Diner