Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 994 articles

Leucémie aiguë chez l’enfant : l’exposition à la pollution de l’air à la naissance augmente les risques

05 novembre 2025

Les résultats d’une étude française suggèrent une association significative entre l’exposition aux particules fines à la naissance et la survenue des deux principales leucémies aiguës chez l’enfant.

L’exposition à la pollution atmosphérique, notamment liée au trafic routier, accroît-elle le risque de leucémie aiguë chez l’enfant ? C’est la question que s’est posée une équipe de l’Inserm, en collaboration avec l’Université Sorbonne Paris Nord, l’Université Paris Cité et l’INRAE, alors que le rôle de polluants dans l’air est reconnu dans certains cancers chez l’adulte. Leurs résultats ont été publiés le 22 octobre dans la revue Environmental Health.

Le cancer pédiatrique le plus fréquent

La leucémie aiguë est le cancer le plus fréquent chez l’enfant de moins de 15 ans. Ce cancer pédiatrique se caractérise par la prolifération anormale et incontrôlée de cellules hématopoïétiques immatures dans la moelle osseuse – organe à l’origine de toutes les cellules sanguines. Ces cellules immatures prennent progressivement la place de cellules fonctionnelles du sang. Les deux types principaux de leucémie chez l’enfant sont la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL), qui concerne la lignée lymphoïde et représente 80 % des cas, et la leucémie aiguë myéloïde (LAM), qui concerne la lignée cellulaire myéloïde et représente 15 % des cas.

L’étude s’est appuyée sur les données du registre national des cancers de l’enfant : 581 enfants atteints de LAL et 136 atteints de LAM, nés et diagnostiqués entre 2010 et 2015, avec un groupe témoin de près de 12 000 enfants nés sur cette même période.

70 % de risques supplémentaires chez les enfants les plus exposés au PM2,5

Les indicateurs d’exposition impliquaient la proximité d’un axe routier à fort trafic (moins de 500 m) et des modélisations d’exposition à plusieurs polluants liés au trafic : dioxyde d’azote (NO2), particules fines PM2,5 et carbone suie. Les zones de résidence des enfants à la naissance ont été classées en trois groupes d’unité urbaine :   moins de 5 000 habitants, entre 5 000 et 99 999 habitants et de 100 000 habitants et plus.

Les enfants les plus exposés aux PM2,5 présenteraient un risque plus élevé de l’ordre de 70 % par rapport aux enfants les moins exposés et chaque augmentation de 2 μg/m3 de la concentration en PM2,5 dans l’air serait associée à une hausse du risque moyen de 14 %. Cette association était observée dans les trois catégories d’unités urbaines.

Le trafic routier en cause, mais pas seulement

La présence d’un axe routier majeur à moins de 500 mètres de la résidence ne semblait pas être un facteur de risque de leucémie aiguë. Les résultats suivaient la même tendance pour les expositions au dioxyde d’azote et au carbone. En revanche dans les zones urbaines de moins de 5 000 habitants et celles de 5 000 à 99 000 habitants, le risque de leucémie aiguë lymphoblastique augmentait de 80 % chez les enfants les plus exposés au carbone suie par rapport à ceux les moins exposés. L’hypothèse des chercheurs ? Des sources de pollution aux PM2,5, en particulier celles de carbone suie, autres que le trafic routier (industrie, chauffage domestique…), pourraient être impliquées dans la survenue de ces cancers.

« Nos travaux supportent l’hypothèse d’un rôle de l’exposition périnatale à la pollution de l’air dans la survenue de leucémie aiguë chez l’enfant, appuyant en particulier l’implication des particules fines PM2,5 dans la leucémie aiguë lymphoblastique, avance dans un communiqué Aurélie Danjouchercheuse Inserm et première autrice de la publication. Des études regroupant les données de davantage d’enfants pourraient aider à consolider les résultats concernant la leucémie aiguë myéloïde, mais aussi à mieux comprendre quelles sources de pollution sont à l’origine des associations et quels autres polluants pourraient jouer un rôle ».

  • Source : Inserm, Environmental Health

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Leucémie aiguë chez l’enfant : l’exposition à la pollution de l’air à la naissance augmente les risques
Lire la suite
Après un cancer du sein, une piste pour soulager les symptômes invalidants de la ménopause
Lire la suite
Psycho : au travail, comment se protéger d’une personne toxique ?
Lire la suite
Cancer du testicule : l’autopalpation, c’est tous les mois, dès 14 ans
Lire la suite
Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ? (Vidéo)
Lire la suite
Les algues comestibles : riches en nutriments mais gare à l’iode
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ?

SUIVANTE

Projet de bébé ? Votre âge compte !

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils