L’hypertension artérielle responsable de 55 000 décès en France en 2021

Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France a estimé le fardeau de l’hypertension artérielle en France, tenant compte des hospitalisations, des décès et du nombre de pathologies dont elle était responsable en 2021.

L’hypertension artérielle, ou HTA, correspond à une pression du sang trop élevée dans les vaisseaux sanguins. Il s’agit de la maladie chronique la plus fréquente dans le monde et en France. Non traitée ou mal contrôlée, l’HTA expose à un risque de démence accru et à des troubles artérielles graves, comme :

des accidents vasculaires cérébraux ;

des infarctus du myocarde ;

une insuffisance rénale ;

des hémorragies intracrâniennes ;

des lésions des reins pouvant provoquer une insuffisance rénale ;

des lésions de la rétine entrainant parfois une perte de la vue.

Une estimation concrète du fardeau de l’HTA en France

Sans prise en charge adaptée, la maladie entraîne des altérations du système vasculaire artériel et des lésions des organes concernés. Ces lésions évoluent à bas bruit, d’un stade asymptomatique à un stade symptomatique grave.

Dans le monde, 1,28 milliard d’adultes souffrent d’HTA, qui provoque 9 millions de décès chaque année. En France, environ 1 adulte sur 3 est hypertendu, soit 17 millions de personnes. Mais seuls 55 % d’entre eux savent qu’ils sont hypertendus, moins de la moitié est traitée, et moins d’un quart présente une HTA contrôlée. Ces pourquoi tant de patients présentent des risques importants de complications graves.

8,5 % des décès liés à l’HTA en France en 2021

Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, publié le 24 juin 2025, Santé publique France dévoile une étude visant à estimer le fardeau de l’HTA et de ses complications en France. Les chercheurs ont défini l’HTA selon une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg. Ils ont ensuite estimé le nombre de personnes concernées à partir de l’enquête de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban), représentative de la population française nationale.

Ainsi, selon Santé publique France, plus de 55 000 décès étaient attribuables à l’HTA soit 8,5 % de la totalité des décès survenus en France en 2021. 36,2% des hospitalisations pour maladies cardio-neuro-vasculaires ou rénales étaient liées à l’HTA ; soit 385 000 patients. Plus de 1,15 million de personnes vivaient avec une cardiopathie ischémique attribuable à l’hypertension, 1,26 million avec une maladie rénale chronique, et 358 000 avec une insuffisance cardiaque.

« L’estimation du fardeau d’une maladie est un outil puissant de surveillance épidémiologique puisqu’elle prend en compte toutes les complications associées à la maladie. La quantification du fardeau de l’HTA, jamais réalisée jusqu’ici à partir de données françaises, permet ainsi d’estimer l’impact de ce facteur de risque sur l’état de santé de la population française », note les auteurs de l’étude. Santé publique France espère ainsi sensibiliser la population générale et les acteurs de santé sur l’importance de la prévention, du contrôle de la maladie afin de réduire son impact.