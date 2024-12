Pour prévenir les malformations fœtales, de la vitamine B9 dans les farines ?

L’une des principales causes d’anomalies de fermeture du tube neural chez les fœtus est la carence en vitamine B9 (acide folique) chez la mère. Afin de compenser un apport insuffisant pour les femmes ayant un projet de grossesse, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation préconise d’enrichir les farines de blé en acide folique. Explications.

Une carence de la mère en vitamine B9, également appelée acide folique ou folates, peut-être responsable, chez le fœtus, d’anomalies de fermeture du tube neural (AFTN). Cela concerne une grossesse sur 1 000 en France. Le tube neural se développe pour devenir le cerveau et la moelle épinière de l’enfant à naître. Les anomalies surviennent au cours du premier mois après la conception et aboutissent à un développement incomplet de la colonne vertébrale voire d’une absence de voûte crânienne. Les AFTN peuvent entraîner des lésions nerveuses, des troubles de l’apprentissage, une paralysie voire le décès.

Pour prévenir ces anomalies fœtales, un apport de 600 microgrammes par jour en vitamine B9 est nécessaire au moins 4 semaines avant la conception et jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée. C’est pourquoi il est important de parler de son projet de grossesse avec un professionnel de santé qui prescrira une supplémentation en vitamine B9. Or, selon une enquête nationale périnatale menée en 2021, seul 28,3 % des femmes se complémentaient en acide folique avant une grossesse. Et selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), cette proportion se dégrade avec les inégalités sociales : des études montrent que plus les mères sont jeunes et d’un niveau d’éducation bas, moins elles déclarent avoir commencé à prendre de la vitamine B9 avant leur grossesse.

La farine, dans des produits économiquement accessibles

Afin d’améliorer la prévention, l’Anses, saisie par la Direction générale de la santé, préconise dans un avis rendu public jeudi 19 décembre, un enrichissement systématique en acide folique à 200 µg/100 g des farines de blé, blanches et complètes. En 2023, l’Organisation mondiale de la Santé incitait déjà tous les Etats à le mettre en application. Et dans les pays qui n’ont pas attendu la préconisation de l’instance sanitaire mondiale, une diminution des risques a effectivement été constatée, note l’Anses.

« La farine de blé a été choisie comme l’aliment à enrichir pour deux raisons : il s’agit d’un ingrédient utilisé dans de nombreux produits couramment consommés (pains, biscuits, etc.) et ces produits sont économiquement accessibles pour l’ensemble des femmes ciblées », avance Vincent Bitane, coordinateur scientifique de l’expertise. Reste encore à conduire, en France, une évaluation socio-économique de la stratégie d’enrichissement systématique de denrées alimentaires en acide folique et notamment une consultation des acteurs concernés.

Où trouver de la vitamine B9 dans l’alimentation ?

Si la mesure était appliquée, elle ne viendrait pas remplacer mais compléter les recommandations de supplémentation en vitamine B9 dès le projet de grossesse. Outre les compléments alimentaires, l’acide folique se trouve dans l’alimentation :

les fruits et les légumes ; plus spécifiquement les épinards, salades, brocolis, choux-fleurs, betteraves, haricots verts, courgettes, petits pois, asperges, avocats, melons, fruits rouges, agrumes, bananes ;

les fruits à coque non salés (noix, amandes, noisettes et pistaches) : une petite poignée par jour ;

les féculents (riz, pâtes, semoule, pain…) : préférez-les complets car ils sont beaucoup plus riches en fibres que les produits raffinés.

les légumes secs ; tout particulièrement les lentilles, les pois cassés et les fèves ;

les produits laitiers et notamment les fromages à croûte blanche (camembert, brie…), à pâte persillée (bleu) et le fromage blanc.

L’Anses préconise ainsi de sensibiliser davantage les professionnels de santé à la prévention des AFTN auprès des femmes en âge de procréer et d’informer celles-ci de l’importance d’une alimentation riche en vitamine B9.