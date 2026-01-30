Ménopause : la masturbation pour soulager les symptômes ?

Selon une étude, les femmes qui ont recours à la masturbation pour gérer les symptômes de la ménopause, constateraient de réels bénéfices sur leur sexualité, leur humeur, leur sommeil… Les auteurs de ce travail plaident pour une sensibilisation des professionnels de santé à l’intérêt de la masturbation sur la prise en charge de la ménopause.

La masturbation peut-elle soulager les symptômes de la ménopause ? C’est ce que suggère une étude publiée en novembre 2025 dans la revue Menopause. Selon ce travail, réalisé par l’Institut Kinsey de l’Université de l’Indiana, la masturbation agirait notamment sur les changements d’humeur et les troubles du sommeil.

Les chercheurs ont interrogé un échantillon de 1 178 femmes âgées de 40 à 65 ans aux Etats-Unis sur leur expérience de la ménopause et l’efficacité de leurs diverses stratégies pour gérer les symptômes. Etaient inclus dans ces stratégies l’hormonothérapie, les compléments alimentaires, les modifications du mode de vie et le plaisir sexuel.

Ainsi, selon les résultats, les femmes avaient recours à :

l’exercice physique (25 %) ;

la relaxation (24 %) ;

l’alimentation (21 %) ;

les compléments alimentaires (19 %) ;

la masturbation (14 %) ;

une hormonothérapie prescrite (4 %).

Près d’un tiers des femmes interrogées indiquaient ne pas gérer leurs symptômes.

La masturbation très efficace sur les changements d’humeur

« Comparativement à d’autres approches, la masturbation a été jugée parmi les stratégies les plus efficaces pour soulager les symptômes, sur une échelle de 5 points, avec un score de 4,35 contre 3,89 à 4,06 pour diverses modifications du mode de vie. L’efficacité de l’hormonothérapie a également été jugée élevée (4,2), malgré un taux d’utilisation parmi les plus faibles », écrit l’Institut Kinsey dans un communiqué.

Concrètement, 46 % des participantes en périménopause ont rapporté au moins un des changements suivants obtenus grâce à la ménopause :

une amélioration de l’humeur (43 %) ;

une augmentation du désir et du plaisir sexuels (13 %) ;

un meilleur sommeil (13 %) ;

une meilleure lubrification vaginale (11 %) ;

un soulagement de la douleur (8 %) ;

une réduction des bouffées de chaleur (3 %) ;

La nécessité de sensibiliser les professionnels de santé aux bénéfices de la masturbation

Quant aux femmes qui ne se masturbaient pas, 66 % d’entre elles ont déclaré qu’elles le feraient si elles savaient que cela peut améliorer leurs symptômes. Et 57 % d’entre elles ont répondu qu’elles seraient prêtes à essayer la masturbation pour soulager leurs symptômes si leur professionnel de santé leur recommandait.

Notez que les femmes périménopausées étaient significativement plus nombreuses à déclarer s’être masturbées au cours des 12 derniers mois, témoignant, selon les chercheurs, d’un possible décalage générationnel. Près d’une femme sur cinq a d’ailleurs déclaré ne jamais s’être masturbée, elles étaient plus nombreuses dans le groupe des femmes ménopausées.

Rares étaient les femmes à qui leur médecin avait prodigué des conseils concernant les possibles bénéfices de la masturbation sur les symptômes de la ménopause, 7 % des femmes en périménopause, 4 % en ménopause. « Bien que la prise en charge de la ménopause nécessite une approche personnalisée, en fonction de sa santé et de ses besoins spécifiques, les médecins et autres professionnels de santé devraient être conscients du rôle précieux que la masturbation peut jouer dans le soulagement des symptômes et informer leurs patientes des bienfaits de l’auto-érotisme », concluent les auteurs de l’étude.

« Les conversations sur la ménopause se concentrent souvent sur l’hormonothérapie ou les changements de mode de vie, mais le plaisir solitaire reste négligé. Nos résultats suggèrent que la masturbation pourrait jouer un rôle important dans la gestion des symptômes », explique le Dr. Cynthia Graham, chercheuse principale à l’Institut Kinsey.

A noter : selon quels mécanismes la masturbation pourrait-elle soulager les symptômes de la ménopause ? Selon un article publié sur le site The Conversation et rédigé par la chercheuse australienne Jennifer Power « les effets relaxants de l’orgasme et la libération d’endorphines peuvent améliorer l’humeur, favoriser le sommeil et réduire les irritations et les douleurs lors des rapports sexuels. L’afflux sanguin induit par la masturbation au niveau de la zone génitale serait en effet de nature à améliorer les symptômes, à redonner de l’élasticité aux tissus et à réduire la sécheresse vaginale ».