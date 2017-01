Menus Santé : des choux, légers et gourmets !

Connus pour leurs vertus antioxydantes, les choux forment une grande famille aux diverses propriétés bénéfiques pour la santé. Quelles sont-elles ? Et comment réveiller la saveur de ces feuilles vertes ? Nos chefs livrent leurs recettes sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

La famille des choux est composée de nombreux frères et cousins : le chou vert, blanc, rouge, le chou de Bruxelles ou encore le chou pommé, le chou Kalé puis le chou frisé… Très faibles en charge calorique (entre 25kcal et 30kcal pour 100g) tous ces crucifères sont de précieux alliés dans le cadre de régimes minceurs. Grâce à leurs propriétés antioxydantes, les choux entrent dans la classe des aliments anti-cancéreux. Ils participent à la prévention des tumeurs pulmonaires et digestives.

Autre atout, les choux s’avèrent particulièrement riches en vitamine C, indispensable au maintien du fonctionnement du système immunitaire. Mais aussi en acide folique, efficace pour limiter à la fois l’hypertension artérielle et les risques cardiovasculaires et ralentir le déclin cognitif. Ils sont également bien pourvus en souffre, ce qui leur confère leur goût si spécifique.

Les choux, avec ou sans sauce !

Simplement braisés, cuits à la vapeur ou hachés, les choux se cuisinent simplement au quotidien, accompagnés d’une noisette de beurre ou d’un peu de crème liquide légère, de sel, de poivre et de muscade. Les gratins de choux fleurs à la béchamel, les purées et soupes de brocolis ou encore les feuilles de choux farcies à la viande sont aussi de la partie.

La potée aux choux constitue une recette efficace pour passer l’hiver : des feuilles de choux verts revenues à la poêle, accompagnées de saucisse ou de saumon fumé (selon votre préférence pour la version terre ou mer), et de pommes de terre. Glacées en accompagnement de noix de Saint-Jacques, les feuilles de choux font la joie des assiettes raffinées. Enfin, les brocolis accompagnent parfaitement la cuisine japonaise, notamment s’ils sont associés à du bœuf, de la sauce soja et à du vermicelle dans un wok !

