Moelle osseuse : pourquoi le don des 18 – 35 ans est essentiel

Chaque année, l’Agence de la biomédecine recherche 20 000 nouveaux donneurs de moelle osseuse, essentiellement des jeunes, entre 18 et 35 ans et en parfaite santé. Plus il y aura d’inscrits au registre national, plus les malades auront de chances de trouver un donneur compatible. En effet, il n’y a qu’une chance sur 1 million que deux individus, un donneur et un receveur, soient compatibles. Le don de moelle osseuse est sans danger et sauve chaque année près de 2 000 vies.

Chaque année en France, le don de moelle osseuse sauve plus de 2 000 vies, un chiffre qui pourrait être plus élevé. C’est pourquoi l’Agence de la biomédecine lance un appel aux jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans. Objectif : les convaincre de faire don de leur moelle osseuse. Car si 84 % d’entre eux considèrent le don de moelle comme un acte de solidarité, 41 % estiment que d’autres s’engageront à leur place, selon une étude de réalisée par l’institut Viavoice pour l’Agence de Biomédecine en 2024.

Pourtant, les 18 – 35 ans sont porteurs d’espoir pour les malades qui attendent une greffe de moelle osseuse. « Les greffons de moelle osseuse prélevés sur des donneurs jeunes sont en effet plus riches en cellules souches, ce qui permet une prise de greffe plus rapide pour les malades », écrit l’agence dans un communiqué. Chaque année, plus de 70 % des donneurs prélevés ont moins de 35 ans.

C’est quoi la moelle osseuse ?

La moelle osseuse, localisée dans les os, renforme les cellules souches hématopoïétiques. Ce sont elles qui donneront naissance aux cellules sanguines : les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. C’est pourquoi la greffe de moelle osseuse est indiquée dans les maladies du sang. A commencer par les leucémies, dans 80 % des cas, selon l’Agence de la biomédecine. Elle est également indiquée dans d’autres maladies, soit causées par un dysfonctionnement de la moelle osseuse, soit par un envahissement du sang par des cellules malignes. Des maladies congénitales comme la drépanocytose peuvent aussi nécessiter une greffe de moelle osseuse.

Comment devenir donneur de moelle osseuse ?

Tout d’abord, il faut s’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. L’inscription, sur le site dondemoelleosseuse.fr, doit être réalisée entre 18 et 35 ans, même si on peut donner jusqu’à ses 60 ans (le donneur est ensuite supprimé du fichier). Celle-ci est finalisée avec deux options au choix, une finalisation à domicile ou dans le centre donneur le plus proche.

Si vous choisissez l’option 1, un test salivaire est envoyé chez vous, ainsi qu’un questionnaire médical d’autoévaluation et un engagement volontaire initial à signer. Le tout est à renvoyer dans l’enveloppe fournie prétimbrée.

Dans le cas d’une finalisation dans un centre donneur, un rendez-vous vous sera donné. Le jour J, un test salivaire ou une prise de sang est réalisé ainsi qu’un entretien médical.

En moyenne, un donneur est rappelé dans les 4 ans pour aider un receveur. Parfois, il n’est jamais rappelé, tant il est rare que deux individus soient compatibles. Celui-ci doit toutefois rester facilement joignable. Il faut donc bien penser à changer vos nouvelles coordonnées le cas échéant via le site dans votre espace personnel.

Comment savoir si deux individus sont compatibles ?

Un typage HLA du donneur est réalisé lors de son inscription. Le système HLA (human leucocyte antigen) est un ensemble d’antigènes qui s’expriment à la surface des cellules et qui permet à chaque individu de reconnaître ses propres cellules. Le typage HLA permet ainsi de mesurer la compatibilité tissulaire entre deux personnes.

Cette carte d’identité du donneur est constituée pour moitié de l’identité génétique du père et pour moitié de celle de la mère. Un malade n’a qu’une chance sur 4 de trouve un typage HLA compatible dans sa fratrie. S’il faut faire appel à un donneur extérieur, alors celui-ci doit présenter exactement la même combinaison d’antigènes que le receveur, alors même que le système HLA peut compter des milliards de combinaison – sans norme particulière, variant d’un individu à l’autre. Concrètement, la chance de trouver un donneur compatible avec un receveur est d’une sur un million. S’inscrire, c’est ainsi augmenter les chances pour un malade de trouver le bon donneur.

Comment est réalisée un don de moelle osseuse ?

En fonction du type de cellules à prélever, de la pathologie et de l’âge du patient, le médecin déterminera par quel mode d’intervention la moelle osseuse sera prélevée .

Lors d’une cytaphérèse (80 % des dons), le prélèvement, de 3 à 4 heures, est effectué dans le sang, sans anesthésie ni hospitalisation.

La moelle osseuse est, dans de plus rares cas, prélevée dans les os postérieurs du bassin, sous anesthésie générale, lors d’une hospitalisation d’environ 48 heures. « Contrairement à une idée fausse qui suscite des craintes chez certains candidats potentiels au don, il n’entraîne aucun risque de dommage neurologique de type paralysie, par exemple. En effet, la moelle osseuse n’est pas du tout liée au système nerveux, contrairement à la moelle épinière avec laquelle on la confond souvent », souligne l’Agence de la biomédecine.

Le don est anonyme et le donneur ne peut décider à qui il donne. Il est sans danger et la moelle osseuse se reconstitue en quelques jours dans l’organisme du donneur.

A noter : s’il est hospitalisé ou si son état le justifie, le donneur peut bénéficier d’un arrêt maladie qui sera prescrit par le médecin préleveur. L’établissement de santé indemnisera en outre le donneur en cas de perte de revenu liée au don.

Plus d’informations ici : https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/tarification_dons_vivant.pdf