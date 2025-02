Montagne : en luge, ne sous-estimez pas les risques

La luge est une activité emblématique des vacances à la montagne. Bien que les accidents liés à cette activité ne représentent que 1 % des accidents de sports d'hiver, les risques sont souvent minimisés, par les enfants, mais aussi et surtout par les adultes.

Vitesse excessive et mal maîtrisée, utilisation de matériel inadapté, non-respect des zones dédiées, collisions avec d’autres pratiquants… En luge, les dangers sont réels mais souvent ignorés. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas les enfants les plus exposés, mais bien les adultes. Ils représentent environ 41 % des accidents de luge. Les enfants, 39 % et les ados, 20 %. Et une fois sur cinq, les lésions sont des traumatismes crâniens.

Face à ces risques, les professionnels de la montagne préconisent plusieurs mesures de sécurité :

– Le choix du matériel

N’improvisez pas. L’utilisation de sacs poubelles ou de cartons, pratique malheureusement courante, est à proscrire absolument. Ces supports, incontrôlables et dangereux, sont responsables de nombreux accidents.

– Choisissez bien la zone

Il est vivement recommandé d’utiliser exclusivement les pistes dédiées à la luge. En leur absence, il est préférable d’attendre la fermeture des pistes aux skieurs pour pratiquer cette activité.

– L’encadrement des enfants

La surveillance constante des enfants est impérative. Un enfant ne doit jamais être laissé seul sur une luge, même pour quelques instants.

Et bien entendu, comme pour la pratique du ski, le casque est de rigueur.