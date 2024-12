Noël : pourquoi le partage est-il bon pour la santé mentale ?

À l'approche de Noël, le concept de partage prend une dimension particulière. Dans un monde où l'individualisme et la compétition semblent dominer, cette période invite à redécouvrir le lien social et l'importance de partager.

Noël est souvent perçu comme une période de joie et de rassemblement. Pourtant, pour beaucoup, cette fête peut aussi raviver des sentiments de solitude et de stress. Les attentes sociales, les tensions familiales ou le manque de lien peuvent accentuer ce sentiment d’isolement. C’est dans ce contexte que le partage joue un rôle clé. « Noël, c’est une opportunité pour se reconnecter avec ceux qui nous entourent, de partager des moments ensemble et de se rappeler que nous appartenons à un groupe, une famille », souligne Vincent Joly, psychologue à Paris.

Les repas partagés, les échanges de cadeaux ou simplement le temps passé ensemble favorisent un sentiment d’appartenance et de solidarité, essentiels pour contrer la solitude et renforcer les liens sociaux. « Partager, c’est aussi se rappeler que la joie réside dans les moments vécus collectivement, pas seulement dans les objets matériels », ajoute le psychologue.

Des bienfaits neurochimiques

Les effets positifs du partage vont au-delà du seul aspect social. Les moments d’échange déclenchent des réactions neurochimiques qui favorisent notre bien-être. L’ocytocine est libérée lors des interactions chaleureuses et des gestes de partage, renforçant le sentiment de sécurité et de connexion. « À Noël, lorsque nous partageons un repas, un cadeau, ou même une simple conversation, notre cerveau réagit positivement », explique Vincent Joly.

Ces moments de partage réduisent le stress, apportent une sensation de calme et d’harmonie et renforcent notre résilience émotionnelle. En nous reconnectant à nos proches en cette occasion, en partageant du temps et des émotions, nous offrons donc à notre santé mentale une bouffée d’oxygène.