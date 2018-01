2018 est là et vous avez levé votre verre à la traditionnelle : « Bonne santé ! » Pour que ce vœu se réalise, vous pouvez prendre quelques bonnes résolutions dès à présent. L’entretien de votre forme et de votre moral nécessite en effet quelques efforts, mais surtout le changement de quelques mauvaises habitudes. Revue de détail de début d’année.

Si vous n’avez pas saisi l’occasion au cours du moi(s) sans tabac, il est grand temps de tirer un trait sur cette mauvaise habitude qu’est la cigarette. Le tabac est responsable de près de 75 000 morts par an en France (cancers, maladies cardiovasculaires…). On ne le répétera donc jamais assez, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, arrêtez de fumer ! N’hésitez donc pas à vous faire épauler par un médecin. Pour plus d’informations, contactez Tabac info service. Et pour compléter cette résolution, pensez également à restreindre votre consommation d’alcool au quotidien. Là encore, vous réduirez du même coup votre risque de cancers et de maladies cardiovasculaires.

Autre objectif pour entretenir une santé de fer : pratiquer une activité physique. Pour parvenir à maintenir une régularité tout au long de l’année, mieux vaut commencer doucement. Il est également conseillé de choisir votre discipline sportive selon vos goûts personnels et votre agenda. Si vous n’êtes pas sportif pour un sou, pensez toujours à privilégier les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur. Marchez le plus souvent possible d’un bon pas et profitez des corvées de ménage pour en faire des exercices de musculation à domicile.

Que mangerez-vous en 2018 ? Voici une question d’importance. Pour vous faire plaisir bien entendu, mais aussi pour protéger votre cœur et votre santé en général. Même si vous n’en avez pas l’habitude, consommez un maximum de fruits et légumes. Au moins 5 par jour comme le recommande le programme national nutrition santé (PNNS), mais vous pouvez en manger plus ! Il en existe tant de variétés, vous devriez trouver votre bonheur. Et les cuisiner n’est pas si compliqué avec l’aide de recettes simples, légères et savoureuses des chefs de www.ma-cuisine-ma-santé.fr.

Enfin, la santé physique est évidemment essentielle, mais il n’est pas question d’oublier la santé mentale. D’autant que celle-ci influe sur le bien-être général. Ainsi, prenez soin de vous. Evitez les sources de stress et pratiquez la méditation ou le yoga pour mettre toutes les chances de votre côté. Pensez également à vous déconnecter de temps en temps des appareils numériques et des réseaux sociaux. Aussi passionnants que puissent être ces outils digitaux, nous avons tous besoin de réalité, de contact humain direct, de se ressourcer dans la nature et… de s’ennuyer. Alors, en 2018, accordez-vous du temps !