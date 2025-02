Nutrition : 5 régimes alimentaires à éviter

Les diètes pour perdre du poids sont nombreuses. Outre le risque de reprise pondérale par l’“effet yoyo”, certains régimes alimentaires exposent à des conséquences graves pour la santé. Voici 5 régimes à éviter à tout prix.

Le régime à base de jus. Fondé sur une alimentation exclusivement composée de jus de fruits et légumes, ce régime n’en est pas pour autant équilibré. Si consommer des fruits et légumes est largement recommandé, une fois pressés, ils perdent une bonne partie des nutriments qu’ils contenaient. De plus, la perte pondérale obtenue ne correspond qu’à la perte d’eau, de muscle mais non de gras. Le suivre, c’est s’exposer en outre à une anémie et à une fragilisation osseuse en raison des carences en fer, en protéines et en calcium, notamment. A la clé, le risque de ressentir une perte d’énergie, une fatigue, des céphalées ou encore des troubles intestinaux.

Le régime cru. Aussi baptisé diète paléo ou paléolithique car elle est censée correspondre au régime des hommes et femmes préhistoriques, cette diète consiste à ne consommer que de la viande crue. Elle est problématique à plusieurs égards. Tout d’abord, l’éviction des autres groupes d’aliments expose à des carences délétères. Par exemple, l’absence de produits laitiers augmente le risque d’ostéoporose. De plus, exclure les féculents élimine les fibres de l’alimentation et expose à une constipation. L’autre inquiétude correspond au risque augmenté d’intoxications alimentaires, car la viande crue peut contenir des bactéries telles qu’Escherichia coli ou Salmonella.

Le régime “boule de coton”. Certains régimes recommandent des comportements franchement dangereux. Celui-ci en fait partie. Avaler des boules de coton dans un jus de fruit ou un smoothie afin d’obtenir une sensation de satiété rapidement, pour éviter de trop manger. Vous avez bien lu. En plus de causer une malnutrition car aucun nutriment n’est contenu dans ces objets, vous pourriez mourir par étouffement ou blocage intestinal. Non comestibles, ces produits ne doivent en aucun cas être consommés. Sans compter que ces boules de coton sont bourrées de produits chimiques.

Le régime d’argile. Boire un verre d’eau dans lequel vous auriez dissous de l’argile avant chaque repas. Voici le concept de ce régime qualifié de détoxifiant. Or, cette habitude peut abîmer vos intestins et produire des carences importantes. En effet, l’argile retire des nutriments de votre corps en les empêchant d’être correctement absorbés par la paroi intestinale.

Le respirianisme. Voici encore un régime dangereux et… absurde. La théorie est la suivante : on n’aurait pas besoin de manger pour vivre mais seulement de… respirer ! Il entraîne inévitablement une déshydratation, une dénutrition, voire la mort. Car – c’est scientifiquement prouvé – nous avons besoin de nous nourrir pour survivre.