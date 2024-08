Nutrition : faut-il manger les fruits avec ou sans la peau ?

A l’image de Samson qui tenait sa force de ses cheveux, de nombreux fruits jouissent de leur richesse en nutriments, dans leur peau ! Une bonne raison de la garder avant de les consommer ? Certes, mais les pesticides ? Etat des lieux.

Entre vitamines et autres minéraux, la peau des fruits renferme quantité de nutriments. A l’image de celle de la pomme, riche en flavonoïdes et en polyphénols, de puissants antioxydants. « En moyenne, on estime que la peau concentre environ 25 % des apports en vitamines, minéraux et antioxydants des fruits et légumes », lit-on sur le site de l’Observatoire des aliments. Ils sont en effet une source importante de vitamine C, pro-vitamine A, de magnésium et potassium.

Deux fruits sur trois…

Cette richesse constitue ainsi une excellente raison de consommer les fruits avec leur peau. Toutefois, l’ardeur peut être tempérée par leur teneur en pesticides. Un vaste contrôle des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en 2019 a montré que près des deux tiers des échantillons de fruits (62,9 %) concernés contenaient des « résidus quantifiables » de pesticides.

Principe de précaution

Pour autant, ce type de constat n’apparaît pas de nature à remettre en question les bienfaits associés à la consommation de fruits frais. Néanmoins, à l’image du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), le principe de précaution apparaît de mise, mettant en avant les produits issus de l’agriculture biologique ou ceux dit « non traités ». Dans un avis de 2017, ses auteurs préconisent en effet de « privilégier des fruits et légumes cultivés selon des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides (selon un principe de précaution) ».

Rincez !

Si vous n’optez pas pour le bio, rincez alors vos fruits à l’eau courante durant une trentaine de secondes, afin d’éliminer les traces de pesticides. Cette étape apparaît en effet indispensable. Pour le reste, comme le préconise l’association UFC-Que-Choisir, qui a également réalisé des contrôles visant à évaluer la présence de pesticides sur les fruits et les légumes, « ôtez la peau pour les plus contaminés, comme les pêches et même les tomates ». Vous ne vous priverez pas de tous les bienfaits des fruits en question, puisque vitamines et autres minéraux demeurent aussi présents sous la peau, dans la chair des aliments.