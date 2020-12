Obésité : perdre ses kilos à tout âge !

Contrairement aux idées reçues, la perte des kilos en trop n’est pas seulement possible chez les jeunes. Chassez son embonpoint même en cas d’obésité est tout à fait envisageable, même après 60 ans.

Non, l’âge n’empêche pas de perdre du poids ! Pour le prouver, des chercheurs britanniques* ont suivi 242 patients souffrant d’obésité morbide et hospitalisés entre 2005 et 2016. Parmi eux, deux groupes ont été formés : les moins de 60 ans et les 60-78 ans. Chaque volontaire s’est pesé avant et après le début du protocole basé sur un régime alimentaire équilibré. Résultats :

Chez les patients obèses hospitalisés , aucune différence de perte de poids n’a été observée entre les moins de 60 ans et les 60-78 ans. En moyenne, une perte pondérale de 7,3% a été rapportée chez les 60-78 ans, contre 6,9% chez les moins de 60 ans ;

Le temps d'hospitalisation était quasiment similaire dans les deux groupes : 33,6 mois chez les 60-78 ans et 41,2 mois chez les moins de 60 ans ;

Les patients obèses de 60-78 ans perdent autant de poids que des jeunes gens suivant un régime alimentaire équilibré (groupe contrôle) ;

« Nous espérons que notre étude contribuera à éloigner le préjugé selon lequel les personnes âgées ne peuvent pas perdre de poids », conclut le Dr Thomas Barber, principal auteur de l’étude.

*Université de Warwick