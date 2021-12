Orgasme : comment ça marche ?

Nous sommes le 21 décembre, jour du solstice d’hiver, le plus court de l’année. C’est aussi la date choisie en 2006 par deux pacifistes américains pour célébrer la journée mondiale de l’orgasme sur le mode « Faites l’amour, vous n'aurez plus envie de faire la guerre ». Mais l’orgasme, ça marche comment exactement ?

Plaisir, bien-être, détente. Voilà pour les effets recherchés et procurés par l’orgasme – qui n’est pas, rappelons-le, une condition obligatoire pour ressentir du plaisir. En réalité, il n’est pas si simple d’expliquer cette étrange sensation qu’est l’orgasme, par nature très subjectif et dépendant d’une multitude de facteurs : est-on stressé dans notre vie de tous les jours ? Fatigué(e) ? Eprouve-t-on des sentiments pour son/sa partenaire sexuel(le) ? etc.

Quel est alors le mécanisme à l’origine de l’orgasme ? Il représente « la réponse physiologique qui a lieu au plus haut de la phase d’excitation », explique le site Internet Fil Santé Jeunes. Chez les hommes comme chez les femmes, caresses, stimulations visuelles, mots doux ou crus vont contribuer à augmenter la tension musculaire et accélérer le rythme respiratoire et cardiaque. Jusqu’à atteindre – ou non – le fameux pic d’excitation.

Dans le corps

Chez la femme, au fur à mesure de l’acte sexuel, le premier tiers du vagin se gonfle « et se resserre au niveau de son ouverture – alors que le fond du vagin s’élargit. Le point culminant de l’orgasme est caractérisé par une dizaine de contractions (3 à 15) involontaires du fond du vagin, de l’utérus, ainsi que des sphincters internes et externes de l’anus », détaille le site mia.co, plateforme de santé dédiée aux femmes. Et ce, que l’orgasme soit clitoridien ou vaginal.

Chez l’homme, l’excitation se manifeste principalement par l’érection du pénis. Et l’orgasme, par l’éjaculation : les muscles du périnée, de l’urètre et de l’appareil génital interne expulsent le sperme, dont la quantité émise dépend de la fréquence des rapports sexuels et de la masturbation.

Dans le cerveau

Libérées en continu pendant l’acte sexuel, les hormones de l’attachement (ocytocine) et du plaisir (endorphines, sérotonine) explosent littéralement au moment de l’orgasme et procurent ensuite cette sensation d’extase et de bien-être propre à chacun(e)… ou cette irrépressible envie de dormir.