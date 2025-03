Orthodontie : à quel âge votre enfant doit-il consulter ?

À l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la Fédération française d’orthodontie dévoile un sondage sur les connaissances des Français en la matière. Notamment, l’âge de la première consultation pour un enfant. Et vous, savez-vous à quel âge votre enfant peut commencer un traitement orthodontique ?

6 ans, c’est l’âge auquel un enfant peut débuter un traitement orthodontique s’il en a besoin. Si un diagnostic précoce est essentiel pour traiter les problèmes avant qu’il ne s’aggrave, seuls 30 % des Français estiment qu’un enfant peut débuter un traitement orthodontique dès 6 ans, selon un sondage réalisé par Opinion Way pour la FFO*. 35 % préfèrent attendre les 10 ans de leur enfant.

Pourquoi un diagnostic précoce est important ?

« La prise en charge dès les 6 ans de l’enfant permet ainsi de mettre en place des traitements préventifs d’une durée moyenne de 6 à 18 mois qui vont ainsi contribuer à réduire les infections ORL (otites et rhinopharyngites) et améliorer la ventilation de l’enfant et de facto la qualité de son sommeil », explique le Dr David Couchat, orthodontiste et président de la commission de communication de la FFO.

En cas de mauvaises positions des dents, des mâchoires ou du menton, les problèmes sont plus simples à résoudre chez un enfant jeune. « Il est crucial d’agir au bon moment par rapport à la croissance et d’éviter ainsi que la situation ne s’aggrave et soit plus complexe et lourde à traiter à l’adolescence », insiste le Dr Audrey Chokron, orthodontiste à Paris et membre de la FFO.

Quelles sont les causes des troubles orthodontiques ?

Pour près de 70 % des personnes interrogées, la succion du pouce ou de la tétine est la principale cause des troubles orthodontiques. Selon la FFO, d’autres facteurs de risque sont encore trop souvent sous-estimés, comme l’hérédité, la perte prématurée des dents de lait (avant l’âge de 6 ans), le syndrome d’apnée du sommeil.

Les professionnels recommandent aux parents de faire surveiller tôt leur enfant lorsqu’il y a des problèmes de mâchoires dans la famille. « Quant à l’apnée du sommeil, elle n’est pas qu’un problème ventilatoire. Elle reflète souvent des déséquilibres dentaires ou maxillaires qui, détectés tôt, peuvent être corrigés pour prévenir des complications graves. Une attention accrue aux troubles du sommeil et aux habitudes respiratoires est essentielle pour garantir un développement harmonieux dès le plus jeune âge », souligne le Dr Jean-Baptiste Kerbrat, service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris).

Et quand une dent de lait chute trop tôt, elle ne peut plus remplir son rôle de maintien de l’espace pour la dent définitive. La dent adulte, par manque d’espace, sera alors mal positionnée voire ne parviendra pas à pousser.

Quels sont les bénéfices d’un traitement orthodontique ?

amélioration de la mastication pour 59 % des répondants ;

réduction des douleurs de la mâchoire (38 %) ;

amélioration de l’hygiène bucco-dentaire (36 %).

Ainsi, selon la FFO, les améliorations respiratoires et digestives restent mal connues des Français. En réduisant la taille des aliments, la mastication est pourtant la première étape de la digestion. « Le rôle de la mastication est multiple, humidifier les aliments, réduire leur taille pour pouvoir les avaler et faciliter l’action des sucs digestifs, briser les fibres, mais aussi commencer la digestion des glucides », précise le site Vidal.fr.

Concernant les problèmes respiratoires, outre l’apnée du sommeil, la correction orthodontique peut corriger les malocclusions, un palais trop étroit, un mauvais positionnement de la langue qui peuvent, entre autres, entraîner des troubles respiratoires.

*Enquête online FFO/OpinionWay intitulée « Les Français et l’orthodontie » et réalisée auprès d’un échantillon de 1006 Français âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française