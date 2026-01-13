Generic selectors
Phytothérapie : que penser de l’ashwagandha ?

13 janvier 2026

L’ashwagandha, une plante médicinale de l’ayurvéda, connaît un regain d’intérêt en Occident pour ses effets supposés sur la santé, notamment contre le stress, la fatigue et l’anxiété. Voici ce qu’il faut savoir.

L’ashwagandha (Withania somnifera) est une plante adaptogène, ce qui signifie qu’elle aide l’organisme à mieux gérer le stress et à s’adapter aux situations difficiles. Elle est traditionnellement utilisée pour améliorer la vitalité, augmenter l’endurance et favoriser la détente. Ses racines et ses baies sont utilisées dans les compléments alimentaires, souvent sous forme de poudre, de gélules ou de teinture.

Ses propriétés sont-elles fiables ?

En matière de réduction du stress et de l’anxiété, des études ont montré qu’elle diminuait les niveaux de cortisol et réduisait l’anxiété chez les personnes en situation de stress chronique.

Plusieurs études menées chez les athlètes ont montré qu’elle augmentait la force musculaire et l’endurance.

Concernant ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, les withanolides présents dans l’ashwagandha aident réellement à combattre l’inflammation et les dommages cellulaires, ce qui peut être bénéfique pour prévenir certaines maladies chroniques.

Enfin, quelques recherches suggèrent que l’ashwagandha améliorerait la mémoire et les capacités cognitives, ce qui pourrait avoir des applications dans les troubles neurodégénératifs.

Risques et précautions

Même si elle présente de nombreux bienfaits, l’ashwagandha peut entraîner des effets indésirables comme des troubles digestifs et interagir avec certains médicaments, notamment les antihypertenseurs. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes ayant des problèmes de thyroïde.

Bien que l’ashwagandha présente des avantages pour le stress et la performance physique, son efficacité varie d’une personne à l’autre. Comme pour tout complément, il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant d’en prendre.

  • Source : Journal of Clinical Psychiatry - Journal of the International Society of Sports Nutrition - Phytotherapy Research

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Destination Santé
