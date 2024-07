Qu’est-ce que la nourriture anti-inflammatoire ?

L’inflammation aiguë est une réaction de défense de l’organisme contre les agressions comme les virus ou visant à réparer les tissus abîmés. Mais lorsque ce processus naturel devient excessif ou chronique, il augmente le risque de développer des maladies. Une des manières de la contrôler est d’observer une alimentation anti-inflammatoire. Voici ce qu’il faut mettre dans votre assiette selon Valérie Legrand, diététicienne à Lyon.

« Un des principaux moyens de manger avec un objectif anti-inflammatoire est de végétaliser votre alimentation », recommande Valérie Legrand, diététicienne à Lyon. Pour ce faire, les fruits et les légumes sont bien entendu à consommer en grande quantité et à varier. En effet, ces aliments sont riches en antioxydants et en fibres, fortement anti-inflammatoires. Même si la recommandation officielle est de 5 fruits et légumes par jour, il est préférable d’en consommer davantage au quotidien. N’hésitez pas à consommer « une dizaine de fruits, légumes et végétaux en tous genres par jour, y compris un jus de citron pressé dans une salade, de la coriandre, du persil, de l’oignon… ». Notez en outre que les légumes à feuilles vertes et les crucifères (radis, choux, rutabaga, roquette, navet) sont particulièrement recommandables. Côté fruits, variez selon la saison et ne négligez pas les fruits secs comme les pruneaux et les abricots secs.

Pour végétaliser votre alimentation, il ne faut pas oublier les légumineuses (pois chiches, lentilles…). « Non seulement les légumes secs contiennent une teneur négligeable d’oméga6, à l’action pro-inflammatoire, mais ils sont aussi riches en fibres. Lesquelles sont vitales pour rééquilibrer le microbiote intestinal », rappelle la diététicienne. Et les oléagineux (noix, noisettes, noix de cajou ou du Brésil et amandes) sont aussi riches en fibres et en oméga3, à l’action anti-inflammatoire.

Les féculents constituent une part importante de l’alimentation mais ils doivent de préférence être choisis complets au levain, ou à base de sarrasin ou de petit épeautre, moins riches en gluten.

Enfin, côté végétalisation : ajoutez des aromates, des herbes et des épices dans vos assiettes. Pour le goût, la couleur et les bienfaits !

Et les aliments d’origine animale ?

Certains aliments d’origine animale sont des musts de la nourriture anti-inflammatoire. C’est le cas des poissons gras, riches en omega3, comme les sardines. Côté produits laitiers, privilégiez ceux à base de lait de chèvre ou de brebis.

Enfin, si vous aimez la viande, choisissez-la la moins grasse possible, en optant pour la viande blanche par exemple. Et surtout, évitez les aliments transformés d’origine industrielle. Globalement, privilégiez les produits bruts et cuisinez-les.

A noter : limitez votre consommation d’alcool.