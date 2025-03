Eczéma : les paupières, une zone particulièrement fragile

Paupières rouges, parfois gonflées et suintantes ; il s’agit peut-être d’un eczéma des paupières et du contour des yeux. Il peut s’agir d’une dermatite atopique ou d’un eczéma de contact. Explications.

La peau des paupières et du contour des yeux est une zone fragile et particulièrement sensible. Elle ne comporte que peu de glandes sébacées et présente un film hydrolipidique – protecteur naturel – très fin. Pourtant, elle est particulièrement exposée à l’environnement extérieur et aux résidus qui peuvent facilement s’accumuler au niveau du pli des paupières. Aussi, le contour des yeux est fréquemment le siège d’un eczéma.

Qu’est-ce que l’eczéma des paupières ?

L’Association française de l’eczéma décrit d’abord une légère rougeur, évoluant vers une inflammation. Des sensations inconfortables apparaissent, picotements et démangeaisons notamment. L’inflammation peut également provoquer un gonflement de la paupière, parfois un suintement. Une desquamation survient alors, soit l’accumulation puis le détachement de fines peaux mortes de cette zone.

Selon l’association de patients, l’eczéma des paupières concernerait essentiellement les femmes, 80 % des cas. Diverses explications sont avancées, notamment le fait que les femmes utilisent davantage de produits cosmétiques que les hommes et qu’elles soient également davantage représentées dans les métiers de la beauté (coiffure, esthétique) qui ont recours à de nombreux produits.

Quelles sont les causes de l’eczéma des paupières

L’allergie de contact est l’une des causes principales de l’eczéma des paupières. Il s’agit d’une réaction inflammatoire cutanée qui se déclenche lors d’un contact avec un allergène. Le patient se sensibilise progressivement à une substance en s’y exposant de manière répétée, puis développera un eczéma dès qu’il sera de nouveau en contact avec le produit.

Cela peut concerner des crèmes cosmétiques ou des démaquillants pour les yeux, des teintures ou shampooings, des médicaments locaux… Le contact peut aussi se faire par les mains, lorsqu’on se frotte les yeux : vernis à ongle, produits de toilettes, crèmes… Pour rappel, on se toucherait le visage avec les mains au moins 3 000 fois par jour ! L’allergène peut aussi être véhiculé par l’air, comme les sprays, la poussière, les parfums diffusés… Des tests chez un allergologue et un interrogatoire poussé seront souvent nécessaires pour identifier la substance en cause.

La réaction inflammatoire peut aussi être causée par la dermatite atopique, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se révèle le plus souvent dans l’enfance. « Elle survient sur un terrain génétique particulier qui favorise le développement d’allergies (atopie) lors de l’exposition à des allergènes de l’environnement (acariens, poils d’animaux, pollens…) », note Ameli.fr. La dermatite atopique évolue par poussée et peut toucher différentes zones du corps.

Comment traiter l’eczéma ?

Pour l’eczéma de contact, une fois que la substance en cause a pu être identifiée, le traitement réside dans l’éviction du produit. De contact ou atopique, un dermocorticoïde pourra être appliqué – quelques jours seulement, et relayé par une crème émolliente, l’hydratation de la peau étant importante pour traiter l’eczéma.

Pour apaiser les démangeaisons, un brumisateur conservé au réfrigérateur ou des compresses d’eau fraîche pourront les apaiser.

Il est aussi recommandé d’utiliser le moins de cosmétiques et autres produits sur cette zone durant la crise. Ensuite, il est conseillé d’utiliser des produits cosmétiques avec une petite quantité d’ingrédient et hypoallergéniques.

Il faut penser à ne pas se frotter les yeux mais plutôt les rincer en cas d’allergie à la poussière ou au pollen, notamment avec du sérum physiologique.