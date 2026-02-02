Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 271 articles

Pourquoi les tétons deviennent-ils durs quand il fait froid ?

02 février 2026

Quand la température baisse, même légèrement, vos tétons peuvent devenir durs et proéminents. Ce phénomène banal et involontaire repose sur des mécanismes physiologiques bien connus des scientifiques.

Le durcissement des tétons face au froid est une réponse automatique contrôlée par le système nerveux autonome, c’est-à-dire la partie du système nerveux qui gère toutes les fonctions involontaires comme la respiration ou encore la digestion. Plus précisément, c’est la branche « sympathique » de ce système qui est en jeu quand il fait froid.

En pratique, lorsqu’une chute de température est détectée par des récepteurs cutanés, le cerveau envoie instantanément des signaux via ce système nerveux. Ces messages provoquent la contraction de fibres musculaires lisses très fines situées dans le tissu du téton et autour de l’aréole.

Un réflexe primitif sans réel effet sur la chaleur

Ces fibres musculaires sont parfois comparées aux muscles qui font dresser les poils, le fameux réflexe de chair de poule. Dans les zones plus velues du corps, cette réaction a pour but, chez les animaux, d’augmenter une couche d’air isolante pour conserver la chaleur. Chez les humains, où les poils sont très peu nombreux, ce réflexe est en grande partie vestigial, mais il se manifeste encore dans certaines zones sensibles, comme les tétons.

Quand ces muscles se contractent sous l’effet du froid, ils tendent la peau autour du téton, ce qui le fait ressortir davantage vers l’extérieur. Pour autant, chez l’humain moderne, avec peu de poils, ce phénomène ne permet pas réellement de conserver la chaleur.

D’autres déclencheurs

Le froid n’est pas le seul stimulus qui peut faire pointer les tétons. Ce même mécanisme – contraction des muscles lisses via le système nerveux sympathique – peut être déclenché par le frottement des vêtements, même sans changement de température, la stimulation tactile ou émotionnelle (stress, excitation, peur…), des changements hormonaux, comme lors du cycle menstruel ou de la grossesse.

  • Source : Journal of Andrology

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Organes inversés : quelle est cette mutation génétique avec laquelle vivait Catherine O’Hara ?
Lire la suite
En analysant notre sommeil, une IA est capable d’anticiper 130 maladies
Lire la suite
Qu’est-ce qu’une hémorragie sous-conjonctivale ?
Lire la suite
Sexo : le « baiser du col de l’utérus », entre fantasme et réalité
Lire la suite
Pourquoi les tétons deviennent-ils durs quand il fait froid ?
Lire la suite
AVC, infarctus… pourquoi les couche-tard sont-ils plus à risque ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Grossesse : à terme mais aucun signe de travail, que faire ?

SUIVANTE

Synéchie utérine : ces mauvaises cicatrisations qui nuisent à la fertilité

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils