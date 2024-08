Réchauffement climatique : plus de 175 000 décès chaque année en Europe

La région Europe de l’OMS est la région du monde où les températures augmentent le plus rapidement. C’est aussi la région où le nombre de décès est le plus élevé avec 176 040 décès en moyenne chaque année entre 2000 et 2019.

En moyenne, entre 2000 et 2019, 176 040 personnes sont mortes chaque année dans la région Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à cause du réchauffement climatique. La zone Europe est celle qui connaît le changement climatique le plus rapide avec des températures qui grimpent deux fois plus vite que la moyenne, selon une déclaration, jeudi 1er août, du directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le Dr. Hans P. Kluge.

A l’échelle mondiale, 489 000 décès liés à la chaleur ont été enregistrés sur la même période, la zone Europe paie donc le plus lourd tribut, concentrant 36 % des décès. Dans cette région, les trois années les plus chaudes ont été enregistrées depuis 2020. Depuis 2007, pour les dix années les plus chaudes. Au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la hausse des températures a augmenté de 30 %, c’est une réalité dans presque tous les pays de la région où une surveillance a été mise en place.

Le stress thermique en cause

Le stress thermique – l’incapacité du corps à maintenir une température normale en raison d’une chaleur et d’un taux d’humidité trop élevés – est la principale cause de décès liés au climat. Les températures extrêmes aggravent les maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires, cérébro-vasculaires, les maladies liées au diabète et les troubles de la santé mentale. Les personnes âgées demeurent les plus vulnérables face à la chaleur qui peut aussi être « un fardeau supplémentaire pour les femmes enceintes », note le Pr. Kluge.

Pourtant, ces effets délétères de la chaleur sont en grande partie évitables si de bonnes pratiques sont mises en place par des politiques publiques volontaires. Le directeur général de l’ONU, Antonio Guterres, a récemment identifié quatre domaines d’action essentiels : prendre soin des personnes vulnérables, protéger les travailleurs, renforcer la résilience des économies et des sociétés et limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5°.

Un guide pour accompagner les pays

« L’élaboration de plans d’action chaleur-santé est un processus d’adaptation crucial, qui rend les communautés plus résilientes aux vagues de chaleur. Plus de 20 pays de la Région ont mis en place de tels plans. Bien que cela soit encourageant, cela ne suffit pas à protéger toutes les communautés », a indiqué le Dr. Hans Henri P. Kluge.

Il ajoute qu’une deuxième édition du guide de l’OMS / Europe sur les plans d’action chaleur-santé est en cours de réalisation. « Ce document fournira un point de référence fondé sur des données probantes aux gouvernements nationaux et locaux pour établir leurs propres plans ou mettre à jour ceux qui existent déjà. »

Le Dr. Kluge rappelle les quatre règles principales à respecter au quotidien pour rester en sécurité : éviter la chaleur, garder les domiciles frais, garder le corps le plus frais possible et hydraté et prendre soin de soi et des autres.