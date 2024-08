Reprendre un rythme régulier de sommeil.

L’idéal est de se recaler progressivement au cours des jours qui précèdent votre rentrée. Après les grasses matinées à gogo, il s’agit désormais de mettre le réveil chaque jour un peu plus tôt pour se rapprocher en douceur de votre heure habituelle de réveil. Et si vous avez du mal à vous endormir, mettez de côté les excitants (thé, café ou soda) à partir de 17 heures, favorisez en soirée les activités apaisantes comme la lecture et la musique et bien sûr, rangez le téléphone portable et autres tablettes !