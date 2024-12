Repas copieux : la marche digestive au menu des fêtes

En cette fin d’année, l’enchaînement des repas de fêtes nécessite un brin de stratégie… Un conseil, après les repas riches, sortez prendre l’air. La marche digestive constituerait en effet un précieux allié pour faciliter la digestion.

Bien sûr, quelle que soit l’heure de la journée, le fait de bouger demeure toujours plus bénéfique que de rester assis dans une chaise ou au fond du canapé. Mais cette recommandation apparaît d’autant plus vérifiée après un repas particulièrement copieux, souvent nombreux en cette période des fêtes.

Marche lente

« Oui, marcher facilite la digestion », explique Nicolas Aubineau, diététicien et nutritionniste. D’une manière générale, la marche stimule le système cardiovasculaire et, en conséquence, l’ensemble des organes. Y compris la sphère digestive, « à condition bien sûr de marcher de façon souple et lente. Donc sans aller jusqu’à l’essoufflement », précise-t-il. Cet exercice va ainsi agir en soutien de la digestion, facilitant ce que les spécialistes appellent le péristaltisme. Autrement dit, les contractions musculaires qui permettent la progression des aliments dans les intestins.

Pour la glycémie

De façon plus précise, une étude allemande publiée en 2023 a montré qu’une marche postprandiale (après le repas) de 20 minutes tendait à contenir la glycémie – à surveiller pour les patients diabétiques – qui a tendance à s’élever après un repas, et d’autant plus si celui-ci est copieux. A noter que les scientifiques n’ont pas observé cet effet parmi les participants de l’étude qui ont marché avant le repas. Ou qui n’ont pas bougé du tout.

Contre les ballonnements

Par ailleurs, un autre travail, iranien cette fois, rendu public en 2021 a mis en avant les bienfaits de ce type d’activité physique pour soulager les ballonnements abdominaux. Et surtout, l’efficacité de cet exercice physique s’avèrerait largement supérieure à la prise d’un médicament dit prokinétique, destiné à augmenter la motilité gastro-intestinale. Au passage, un constat rejoint par Mairlyn Smith une actrice et blogueuse culinaire canadienne qui a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux en incitant chacun à sortir ainsi après un repas. Tout simplement car cette brève marche digestive permettait une salvatrice émission de pets.

Sans attendre

A noter que ces différentes études se rejoignent sur un point important : la marche doit être réalisée non pas à distance du repas, mais sitôt celui-ci achevé. Alors n’attendez pas. Levez-vous et allez profiter du grand air et des bienfaits de la marche.