Repas de Noël : comment profiter sans culpabiliser ?

Noël est un moment de convivialité mais cette fête est associée à plusieurs repas copieux, souvent gras, sucrés et salés. Ce qui provoque une grande part de culpabilité chez beaucoup d’entre nous. Comment faire pour profiter pleinement sans s’en vouloir pour autant. Voici quelques astuces.

Certes les recommandations en matière d’alimentation pour la santé incitent à réduire les aliments gras, salés, sucrés. Pour autant, l’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un ou deux repas. C’est la gestion sur le long terme qui compte. Durant les fêtes, vous pouvez donc vous déculpabiliser en choisissant des repas plus légers le reste de la journée du réveillon. Et pourquoi ne pas pratiquer une activité physique la veille. Néanmoins ne vous privez pas totalement lors des autres repas. N’oubliez pas que les régimes trop stricts sont souvent suivis d’un effet yoyo de reprise pondérale.

Autre élément à garder à l’esprit pour ne pas culpabiliser : le plaisir des repas de Noël réside dans le fait qu’il s’agit de moments de partage et de plaisir. Les études montrent que l’aspect émotionnel de la nourriture est essentiel pour une relation saine avec elle. Manger dans une ambiance détendue et joyeuse favorise la digestion et la satisfaction. Mieux vaut donc profiter à fond de ces repas si particuliers.

Pleine conscience et hydratation

Pour parvenir à ne pas culpabiliser et dans le même temps, déguster chaque bouchée sans se goinfrer, il existe des astuces. Parmi elles, la pleine conscience. Cette méthode consiste à manger lentement, à savourer chaque bouchée et à prêter attention aux sensations corporelles pendant le repas. En étant attentif à la texture, au goût et aux arômes des plats, vous êtes plus susceptible de ressentir une satisfaction durable, ce qui vous permet de vous sentir comblé sans excès. Plusieurs travaux ont montré que la pratique de la pleine conscience pendant les repas peut réduire la suralimentation et aider à mieux gérer ses choix alimentaires.

Autre moyen de profiter sans culpabiliser : faites les bons choix pour le menu. Privilégiez les aliments riches en nutriments. Misez sur les légumes, les viandes maigres ou les poissons, qui peuvent être aussi délicieux qu’une viande rouge. Ensuite, buvez beaucoup d’eau. Cela aidera à la digestion et évitera les sensations de lourdeur.

Enfin, votre façon d’appréhender les fêtes de fin d’année aura un impact sur votre culpabilité. Ainsi, au lieu d’envisager cette période de l’année comme celle des excès alimentaires, rappelez-vous qu’il s’agit d’une saison de bien-être et de joie. Essayez d’en profiter pleinement. Cette saison a une fin.