Semaine de l’allaitement : pourquoi donner votre lait au lactarium ?

La semaine mondiale de l’allaitement maternel a débuté jeudi 1er août. A cette occasion, on vous explique pourquoi il est si important de faire don de son lait à un lactarium quand on le peut. Cette démarche peut sauver des bébés prématurés.

L’allaitement maternel est recommandé chez tous les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois. Encore plus particulièrement chez les enfants prématurés ou qui présentent certaines pathologies. En l’absence de lait maternel, le lait du lactarium est recommandé. « Le lait maternel est extrêmement bénéfique pour la santé et le développement des nouveau-nés les plus vulnérables. Il permet de réduire très significativement les complications observées chez les enfants prématurés. C’est un véritable ‘médicament’ pour ces enfants », note l’association des lactariums de France qui sensibilise et encourage les mères à donner leur lait maternel. Car trop souvent, les lactariums souffrent de pénurie.

Quels bénéfices pour les prématurés ?

Selon la Haute autorité de Santé, les bénéfices du lait humain pour les enfants de faibles poids sont les suivants :

une réduction significative de l’entérocolite ulcéro-nécrosante, une pathologie intestinale aiguë du prématuré.

un taux plus faible d’infections secondaires ;

une amélioration de la tolérance digestive ;

une amélioration du neurodéveloppement.

On retrouve aussi, à un niveau de preuve inférieur toutefois :

un taux réduit de rétinopathie du prématuré (trouble bilatéral de la vascularisation rétinienne pouvant être responsable d’une cécité);

un effet protecteur contre la dysplasie broncho-pulmonaire du nouveau-né (maladie pulmonaire chronique pouvant être associée à une morbidité respiratoire, également neurologique et cognitive) ;

un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire à l’adolescence.

Le lait du lactarium pour quels bébés ?

Afin de gérer au mieux les stocks et éviter les pénuries dans les lactariums, la HAS recommande que les enfants prématurés de moins de 32 SA et/ou moins de 1 500 grammes reçoivent systématiquement du lait de lactarium si le lait maternel n’est pas disponible ou en quantité insuffisante. Pour les enfants nés entre 32 SA et 34 SA et ou de poids entre 1 500 grammes et 1 800 grammes inclus, le lait de lactarium est recommandé uniquement si les stocks le permettent et que les besoins des bébés prioritaires sont couverts.

Pour les bébés nés à un terme supérieur à 34 SA et/ou le poids est supérieur à 1 800 grammes, le lait de lactarium est recommandé dans certaines situations : un retard de croissance sévère, la réalimentation après une entérocolite ulcéro-nécrosante, une cardiopathie congénitale… A condition, encore, que les stocks soient suffisants.

Qui peut donner son lait ?

On le voit, la question du stock disponible dans les lactariums est au cœur des préoccupations de la Haute autorité de Santé et conditionne l’accès au lait humain de nombreux bébés qui en auraient pourtant besoin.

La plupart des mères peuvent donner leur lait. « Certaines personnes ne peuvent pas donner leur lait, par exemple lorsqu’elles ont eu certaines infections virales (hépatite B ou C, HIV, syphilis), lorsqu’elles ont eu une transfusion ou une greffe d’organe, lorsqu’elles prennent certains médicaments ou lorsqu’elles consomment du tabac, de l’alcool ou des stupéfiants », précise l’association des lactariums de France. Autres critères, ne pas avoir fait de tatouage, piercing, épilation par aiguille ou maquillage permanent ces 4 derniers mois et ne pas consommer d’alcool, de tabac, de substituts nicotiniques régulièrement ni de drogue, même occasionnellement. Il n’y a pas de critères d’âge.

Il est bien sûr nécessaire d’allaiter son enfant, d’avoir un excédent de lait et d’être en bonne santé. Contactez le lactarium le plus proche de chez vous qui vous accompagnera pour un don de lait.

Le don de lait peut être anonyme ou non, il n’est jamais rémunéré. La mère recueille son lait chaque jour à l’aide d’un tire-lait, le congèle et le remet aux équipes du lactarium qui passent le récupérer à son domicile toutes les trois semaines. La donneuse devra respecter les règles d’hygiène et de stérilisation du matériel. Et posséder un congélateur suffisamment grand pour conserver le lait.

Retrouvez le lactarium le plus proche de chez vous ici : https://association-des-lactariums-de-france.fr/liste-des-lactariums/