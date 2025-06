Sevrage tabagique : 5 questions sur le retour du Champix

Après quatre années d’interruption, la varénicline fait son retour aujourd’hui en pharmacie. Le Champix, son nom commercial, est un outil supplémentaire dans le sevrage tabagique chez les personnes très dépendantes à la nicotine. C’est « une bonne nouvelle », salue le Pr Yves Martinet, président du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT). Tout savoir sur la varénicline en 5 questions.

En 2021, des impuretés avaient entraîné la suspension de la distribution du tartrate de varénicline dont le nom commercial est Champix. Depuis, le laboratoire Pfizer a revu la formulation (les excipients ont été modifiés) et le procédé de fabrication. Il est donc de nouveau commercialisé et disponible en pharmacie, délivré sur prescription médicale.

« C’est une bonne nouvelle, commente le Pr Martinet, pneumologue au CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle). La varénicline est un traitement efficace pour aider les fumeurs à arrêter. Son efficacité est comparable à celle des substituts nicotiniques. Sa remise sur le marché est donc bien accueillie, aussi bien par les spécialistes en addictologie que par les médecins généralistes, qui vont à nouveau pouvoir la prescrire. »

Pour qui ?

Champix, indiqué dans le sevrage tabagique de l’adulte, retrouve donc sa place en seconde intention, après les substituts nicotiniques (patch, pastilles, gommes à mâcher, spray…). Sa prescription est intéressante chez les patients fortement dépendants à la nicotine et en échec avec les autres traitements. « Il faut tenir compte de la réalité des patients, précise le pneumologue, les rechutes sont fréquentes. Certains avaient réussi à arrêter avec la varénicline, puis ont rechuté, et se sont retrouvés sans solution lorsque le traitement a disparu. Pour eux, ce médicament est une vraie opportunité. »

Comment agit-il ?

La molécule active de ce médicament (tartrate de varénicline) agit de la même façon que la nicotine, en se fixant sur le même récepteur du système nerveux, et annule ainsi la sensation de plaisir produite sur le cerveau, associée à la consommation de tabac (« agoniste partiel des récepteurs nicotiniques cérébraux à l’acétylcholine »). Le besoin de nicotine est réduit ainsi que les symptômes de sevrage, tels que l’irritabilité ou les difficultés à dormir.

Quelle efficacité ?

La Haute Autorité de Santé (HAS) a estimé en mars 2025 que la varénicline (Champix 1 mg) présentait un « service médical important » dans le sevrage tabagique, en particulier chez les personnes présentant une forte dépendance à la nicotine (score au test de Fagerström supérieur ou égal à 7).

Le Champix est un traitement de 12 semaines délivré uniquement sur ordonnance. Un renouvellement du traitement est possible une fois si nécessaire. « L’arrêt du tabac doit intervenir entre le 8e et le 14e jour de traitement, précise-t-il. Si l’arrêt n’est pas obtenu dans ce délai, il n’est pas justifié de poursuivre le traitement jusqu’au bout : la varénicline est destinée à accompagner un arrêt effectif, pas à l’induire à elle seule. »

Peut-on associer la varénicline à des substituts nicotiniques ? « Ce n’est pas absurde sur le principe, indique le Pr Martinet, mais il n’existe pas d’argument scientifique ou de logique pharmacologique claire en faveur de cette combinaison. En l’état actuel, ce n’est donc pas recommandé. »

Quels sont les effets indésirables ?

Comme tout médicament, la varénicline peut entraîner des effets indésirables. Elle doit donc être prise sous surveillance médicale. En termes de tolérance, les événements indésirables les plus fréquemment rapportés sont les nausées, les insomnies, les rêves anormaux et les maux de tête, ainsi que « la constipation et les douleurs abdominales, ajoute Yves Martinet. La difficulté est que certains de ces effets peuvent aussi être liés à l’arrêt du tabac lui-même, qui modifie le sommeil et le fonctionnement digestif. »

Concernant les effets indésirables graves neuropsychiatriques et cardio-vasculaires, l’ensemble des données n’a pas mis en évidence d’augmentation du risque de ces événements avec la varénicline. Un éventuel sur-risque suicidaire a longtemps été évoqué mais la situation est désormais claire : « les études récentes ont permis de lever les inquiétudes, rassure l’expert. Il n’y a pas de sur-risque identifié. Une vigilance reste nécessaire chez les patients ayant des antécédents psychiatriques. Même prudence en ce qui concerne la conduite automobile. »

Ce traitement n’est pas recommandé chez les femmes enceintes ou allaitantes, ni chez les moins de 18 ans faut d’études spécifiques. « Il doit aussi être utilisé avec prudence en cas d’insuffisance rénale », rappelle le Pr Martinet.

Quelle posologie ?

« Les nausées restent l’effet indésirable le plus limitant, souligne Yves Martinet. Pour les atténuer, une titration progressive est prévue dès le début du traitement. On commence généralement par 0,5 mg une fois par jour pendant trois jours, puis 0,5 mg deux fois par jour du jour 4 au jour 7. À partir du jour 8, la posologie passe à 1 mg matin et soir. La durée du traitement standard est de 12 semaines. En cas d’effets indésirables, la dose peut être réduite à 0,5 mg deux fois par jour. »

La varénicline peut être utilisée « en toute sécurité, sous supervision médicale, résume le Pr Martinet. C’est un médicament qui permet d’arrêter de fumer de manière relativement confortable. Mais il ne remplace pas l’engagement personnel : arrêter de fumer reste un effort. Il faut une décision claire, une stratégie adaptée, un accompagnement. » Et pour motiver les fumeurs, se souvenir que les bénéfices de l’arrêt du tabac sont considérables : « une personne de 30 ans qui arrête de fumer gagne jusqu’à dix ans d’espérance de vie. »

Le 20 mai, le Journal officiel a publié le prix et le taux de remboursement du médicament : 27,70 euros pour une boîte de 28 comprimés pelliculés dosés à 1 mg, 54,98 euros pour une boîte de 56, avec un remboursement fixé à 65 %.

