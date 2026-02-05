Sexualité : ces 6 familles de médicaments qui perturbent la libido

Certains médicaments peuvent nuire à la libido. Souvent multifactorielle, une baisse du désir peut être recherchée du côté de la trousse à pharmacie. D’autant plus si votre médecin vous a prescrit un médicament appartenant à l’une des grandes familles suivantes :
Une baisse de la libido peut s’expliquer par quantité de raisons, dont les effets secondaires de certains médicaments. Des études ont montré que les patients qui attribuent leurs troubles sexuels à leurs médicaments apparaissent plus prompts à cesser leur traitement ! Avant de prendre toute initiative individuelle, surtout parlez-en à votre médecin pour prendre une décision ensemble. Qu’il s’agisse par exemple de modifier les doses thérapeutiques ou de changer de molécule, lorsque c’est possible.
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
