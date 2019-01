Syndrome de stress post-traumatique : quels risques sur le long terme ?

Le syndrome de stress post-traumatique fragilise la santé mentale. Anxiété, sommeil perturbé et dépression sont en effet associés à ce trouble. Et sur le long terme, les patients souffrent davantage de troubles métaboliques, cardiovasculaires et de cancers.

Le syndrome de stress post-traumatique se caractérise par un ensemble de symptômes parmi lesquels un sentiment de peur intense, d’horreur et d’impuissance accompagné de flash-back, de réminiscences, de troubles du sommeil et un besoin d’évitement. Selon des chercheurs italiens*, l’impact ne s’arrête pas là.

Pour le prouver, l’équipe du Dr Andrea Pozza a suivi 84 victimes : 39 avaient déclaré ce syndrome suite à une attaque terroriste et 45 après d’autres événements traumatiques. Résultat, l’impact ne serait pas le même en fonction du sexe ou du type d’événement traumatique à l’origine du syndrome.

Dans le détail, « les hommes étaient plus nombreux à développer des complications circulatoires et métaboliques. Une forte prévalence de tumeurs bénignes et malignes a été diagnostiquée chez les femmes. » Tous sexes confondus, le risque de maladies cardiovasculaires était aussi élevé chez les patients ayant développé un syndrome de stress post-traumatique.

Plus de cancers chez les victimes de terrorisme

Autre constat, la prévalence des cancers était supérieure chez les victimes d’actes de terrorisme, comparée à celle observée chez les victimes d’autres traumatismes comme les accidents. La raison ? Il est possible « que la violence intentionnelle ciblant directement une personne déclenche une réaction de stress plus importante ».

« Nous devons surveiller la santé physique des victimes au fil du temps afin de comprendre les mécanismes psychologiques et neurobiologiques à l’origine de ce processus », conclut le Dr Pozza.

*Santa Maria alle Scotte University Hospital