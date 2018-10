Les troubles dys affectent 6 à 8% de la population française. Ces données ne prennent pas en compte les personnes passées entre les mailles du diagnostic. Le point à l’occasion de la Journée nationale des Dys organisée ce 10 octobre.

Classés parmi les troubles cognitifs spécifiques, les « dys apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte », relaie la Fédération française des Dys. Le diagnostic précoce s’avère « déterminant » alors que ces troubles ont « des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale ». Et peuvent aussi « provoquer un déséquilibre psycho-affectif ».

En impactant les mécanismes d’apprentissage (écriture, lecture, calcul…), les sphères scolaire et professionnelle peuvent être particulièrement fragilisées. D’où l’importance de favoriser un diagnostic précoce pour une prise en charge (orthophoniste, psychomotricien…) la plus efficiente possible.

Motricité, langage…

Les troubles dys sont répartis en 6 catégories :

La dyslexie et la dysorthographie, troubles de « l’acquisition du langage écrit » ;

La dysphasie associée aux anomalies du « développement du langage oral » ;

La dyspraxie, en référence à la fragilité des « capacités motrices et/ou des fonctions visuelles et spatiales » ;

Les troubles d’attention avec ou sans hyperactivité correspondent à une atteinte des « processus attentionnels et/ou des fonctions exécutives » ;

Les troubles du processus mnésiques (mémoire) ;

La dyscalculie concerne, elle, les problèmes liés aux activités numériques.

Quels signes repérer ?

Certains signes, « indépendamment de la lecture » peuvent être révélateurs d’une dyslexie, nous renseignent les spécialistes du site troublesdapprentissage.com. Exemples ? « Une incapacité à faire des rimes, un apprentissage très laborieux des tables de multiplication ou des lettres de l’alphabet dans l’ordre, une certaine lenteur voire une incapacité à trouver ses mots. » Autres indices, « des difficultés de répétition, de discrimination des sons et de repérage dans le temps ». Il faut cependant ne pas s’alarmer trop vite. Il arrive que l’enfant confonde des lettres comme le P et le B.

De manière générale, « les signes les plus fréquemment observés étant liés à la performance scolaire, les enfants atteints de troubles Dys sont souvent repérés lors de leur entrée en maternelle », explique la Fédération française des Dys. La collaboration avec l’école est à cet égard très importante.

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à en parler avec l’enseignant de votre enfant.